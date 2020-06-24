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Ставка рефинансирования снижается, число вкладов увеличивается. Как грамотно распорядиться накоплениями? Рубрика «Будет дополнено»

24.06.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ставка рефинансирования снижается, число вкладов увеличивается. Как грамотно распорядиться накоплениями? Рубрика «Будет дополнено»

На финансовом рынке оживление. Вклады идут «вверх», ставка рефинансирования - «вниз». И если это происходит одновременно, все чувствуют себя хорошо. Так что деньги можно не только потратить, но и подкопить. 

Как понять, что люди доверяют банкам? Деньги они хранят «не под подушкой», а несут на депозиты, пытаясь «заработать еще денег» под гарантии государства. Это говорит о стабильности финансовой системы. 

Во-первых, с января количество депозитов, то есть счетов со сбережениями, неуклонно росло. Во-вторых, росло довольно быстро.

Сейчас белорусы хранят больше 23 миллиардов рублей (это все вклады – и рублёвые, и валютные).

Если взять популярные отзывные вклады (это те, которые можно быстро забрать), то их объем с января по май увеличился более чем на 56%.

Все это, конечно, происходит с разной скоростью. Пропорция быстрых депозитов и неотзывных (это когда деньги кладут на длительный срок и забрать их по первому желанию нельзя) в пользу последних. Когда вы готовы пойти и вот так деньги надолго положить? Когда не волнуетесь о завтрашнем дне.

Курсов финансовой грамотности много. Стоит только захотеть. Но, шутят специалисты, многие по-прежнему управляют «доходами и расходами» руководствуясь тремя принципами: «сдачу пересчитывать нужно», «на вклад проценты капают» и «доллар всё равно подскочит».

Так, конечно, «деньги не соберутся». А подушка безопасности – это как раз из серии грамотного управления финансами. Так вот портрет того, кто всё-таки умеет собирать, выглядит приблизительно так: старше 26 лет, скорее всего, это женщина (им принадлежат больше 60% депозитов, причём в среднем по 10 тыс. рублей). Мужчин меньше, но денег у них чуть побольше. «Средний счет» – 13 тысяч.

Кстати, женщины в нашей стране охотнее и берут кредиты. И тут уже «общая радость» – снижение ставки рефинансирования. С первого июля она снизится до 7,75%. Ниже она не была никогда.  Почему «радость»? Простой личный пример: если у вас кредит на недвижимость, и в течение года (только за счет снижения ставки) сумма, которую вы платите в банк, падает с 1700 до 1400 рублей в месяц, то это очень чувствительно.

Так что на финансовом поле в Беларуси всё сейчас неплохо. Можно и накопить, и даже на этом неплохо подзаработать. О деньгах можно говорить долго, поэтому при случае ещё дополним тему.

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На финансовом рынке оживление. Вклады идут «вверх», ставка рефинансирования - «вниз». И если это происходит одновременно, все чувствуют себя хорошо. Так что деньги...
 
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