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Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

24.06.2020 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Создание «Цифрового университета» и развитие международных связей – возможности региональных вузов обсудили в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс пообщалась с профессорско-преподавательским составом, а также познакомилась с работой научных лабораторий, где занимаются промышленным рыбоводством.

Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

Здесь же прошел выездной прием граждан. Предварительно на личную встречу записались 10 жителей Пинска. Большинство вопросов касалось юридической тематики – отношений в области права, деятельности правоохранительных органов и судебной системы.

Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Недостаточно только, как я, может быть, повторюсь, проанализировать лишь конкретные обращения. Надо проанализировать в целом все, что происходит в том или ином направлении, сделать соответствующие выводы и, исходя из этого, выстроить дальнейшую работу. Поэтому вот то, что сейчас есть обращения по правоохранительной деятельности, обращения по судебной системе конечно, для меня это станет такой опорной точкой для того, чтобы потом провести определенную работу в этом направлении.

Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит

Серия встреч с руководителями Администрации Президента продолжится до 26 июня. Такой формат позволяет оперативно решить проблемы и понять, что больше всего волнует белорусов.

Люди в материале: Ольга Чуприс

 
 
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Новости Беларуси. Создание «Цифрового университета» и развитие международных связей – возможности региональных вузов обсудили в Полесском государственном...
 
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