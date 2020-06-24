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Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Создание «Цифрового университета» и развитие международных связей – возможности региональных вузов обсудили в Полесском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс пообщалась с профессорско-преподавательским составом, а также познакомилась с работой научных лабораторий, где занимаются промышленным рыбоводством.
Здесь же прошел выездной прием граждан. Предварительно на личную встречу записались 10 жителей Пинска. Большинство вопросов касалось юридической тематики – отношений в области права, деятельности правоохранительных органов и судебной системы.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Серия встреч с руководителями Администрации Президента продолжится до 26 июня. Такой формат позволяет оперативно решить проблемы и понять, что больше всего волнует белорусов.
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Ольга Чуприс: недостаточно проанализировать конкретные обращения, надо анализировать всё, что происходит
Новости Беларуси. Создание «Цифрового университета» и развитие международных связей – возможности региональных вузов обсудили в Полесском государственном...
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