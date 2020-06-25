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Олимпийский отборочный турнир по баскетболу 3х3 пройдёт в австрийском Граце
Источник материала: ОНТ
Олимпийский отборочный турнир по баскетболу 3х3 пройдёт в австрийском Граце. Он состоится в мае 2021 года.
Женская сборная Беларуси поспорит за право сыграть в Токио с командами Нидерландов, Венгрии, Эстонии и Шри-Ланки. После завершения группового этапа по две лучшие команды из четырех квартетов продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду. Оставшиеся две путевки (по одной у мужчин и женщин) будут разыграны на заключительном отборочном турнире в Будапеште.
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Олимпийский отборочный турнир по баскетболу 3х3 пройдёт в австрийском Граце. Он состоится в мае 2021 года. Женская сборная Беларуси поспорит за право сыграть в Токио...
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