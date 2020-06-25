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В Беларуси рассматривают три модели внедрения 5G
25.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси рассматривают три модели внедрения сети 5G. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с операторами электросвязи и представителями общественных организаций, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.
Инфраструктурная модель предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором.
Конкурентная модель подразумевает строительство инфраструктуры (пассивной и активной) сетей 5G каждым из операторов. При этом для оптимизации расходов возможна кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи).
Модель совместного использования пассивной инфраструктуры предполагает строительство активной инфраструктуры сетей 5G (радиооборудования) каждым из операторов в пределах выделенного радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптические линии связи) - инфраструктурным оператором.
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В Беларуси рассматривают три модели внедрения сети 5G. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с операторами электросвязи и...
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