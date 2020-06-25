ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси рассматривают три модели внедрения 5G

25.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси рассматривают три модели внедрения сети 5G. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с операторами электросвязи и представителями общественных организаций, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

В Беларуси рассматривают три модели внедрения 5G

Инфраструктурная модель предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором.

Конкурентная модель подразумевает строительство инфраструктуры (пассивной и активной) сетей 5G каждым из операторов. При этом для оптимизации расходов возможна кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи).

Модель совместного использования пассивной инфраструктуры предполагает строительство активной инфраструктуры сетей 5G (радиооборудования) каждым из операторов в пределах выделенного радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптические линии связи) - инфраструктурным оператором.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси рассматривают три модели внедрения сети 5G. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с операторами электросвязи и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке в районе вокзала легковушка не уступила мотоциклисту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика