В Беларуси рассматривают три модели внедрения 5G

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси рассматривают три модели внедрения сети 5G. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с операторами электросвязи и представителями общественных организаций, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.





Инфраструктурная модель предполагает строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором.

Конкурентная модель подразумевает строительство инфраструктуры (пассивной и активной) сетей 5G каждым из операторов. При этом для оптимизации расходов возможна кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи).

Модель совместного использования пассивной инфраструктуры предполагает строительство активной инфраструктуры сетей 5G (радиооборудования) каждым из операторов в пределах выделенного радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры (транспортная сеть, антенно-мачтовые сооружения, волоконно-оптические линии связи) - инфраструктурным оператором.