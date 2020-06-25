Источник материала: Новости Волковыска

24 июня 2020 г. подписано постановление Совета Министров Республики Беларусь № 365 «О формировании и функционировании Единого реестра лицензий», направленное на реализацию предусмотренных Указом Президента № 326 мер по созданию государственной информационной системы Единый реестр лицензий (далее – ЕРЛ).

С 1 июля 2020 г. подтверждение наличия лицензии может осуществляться путем обращения к ЕРЛ посредством глобальной компьютерной сети Интернет через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Круглосуточный бесплатный доступ к ЕРЛ обеспечен по адресам license.gov.by и лицензия.бел .

Внедрение ЕРЛ обеспечит прозрачность информации о наличии лицензии, внесении изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, прекращении действия, и ее аннулировании. Даст возможность использовать единое информационное пространство для сбора, обработки, хранения и предоставления актуальной информации, необходимой для осуществления лицензирования.