Как избежать пожара в лесу и на даче

Источник материала: Горецкий вестник

Лесные пожары — неуправляемое горение растительности, распространяющееся на площади леса в засушливое время года. Основные причины возникновения лесных пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, удары молний, а также самовозгорание торфа и сухой растительности.

Как показывает статистика, из десяти лесных пожаров в восьми случаях виноват человек. Поэтому, отправляясь отдыхать на дачу, в лес соблюдайте предельно простые как для понимания, так и для выполнения требования:

• не поджигайте сухую траву на полянах в лесу;

• не разводите костер в сухом лесу и на торфянике, если есть необходимость, разожгите его на песке или глине, при этом всегда имейте под рукой емкость с водой и лопату, чтобы можно было немедленно залить водой или забросать землей вырвавшееся из-под контроля пламя;

• не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;

• не бросайте непотушенные спички и сигареты;

• не пользуйтесь пиротехнической продукцией в сухом лесу и на торфянике.

Лес горит и по вине людей, живущих неподалеку от леса, которые, сжигая сухую траву, мусор, листву, не соблюдают при этом правила пожарной безопасности. Поджигая сухой пал, мусор, следует учитывать, что ветер может сделать огонь неуправляемым. Не забывайте, что открытый огонь нередко перерастает в лесной пожар, а в некоторых случаях угрожает жилым постройкам.

Никто не застрахован от пожара. Поэтому, прежде всего, обратите внимание на то, сможет ли пожарная автомашина в случае пожара подъехать к вашему дому или участку? Заранее договоритесь с соседями, членами своей семьи о совместных мерах в борьбе с огнем. Необходимо всегда наготове иметь первичные средства пожаротушения и инвентарь: бочку с водой, ведро, лопату.

Если пожар все-таки произошел — не теряйтесь! При угрозе вашему дому или даче, сразу же вызывайте по телефонам «101» «112» пожарные подразделения. А сами до приезда профессиональной помощи по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам помощь при защите дома от пожара. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой. Кроме этого можно приготовить мокрые тряпки, которыми можно будет затушить небольшое пламя или угли.

Соблюдая нижеприведенное правило, вы можете уберечь ваше жилище в случае пожара. Ликвидируйте все условия для возникновения пожара, а для этого территорию, прилегающую к вашим постройкам, очистите от сухой растительности, травы, мусора. Не нарушая законов, создайте противопожарную зону на подступах к вашему участку, для этого на расстоянии 30 метров от вашего дома уберите мусор, высокие заросли сухой травы и кустарников.

Помните! Потратив немного времени, вы спасете свой дом от пожара!

Убедительная просьба к жителям и гостям нашего района:

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу, на даче и других местах летнего отдыха, а при обнаружении любых возгораний, очагов лесных и торфяных пожаров, для принятия своевременных мер по их тушению и предотвращению чрезвычайных ситуаций звоните по номеру «101».

Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды