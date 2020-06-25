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В Минске стартовал тренировочный сбор баскетбольной команды
Источник материала: ОНТ
Баскетболисты сборной Беларуси продолжают подготовку к предстоящим матчам отборочного турнира чемпионата мира.
Под руководством Ростислава Вергуна работают 19 игроков. Пока во всех баскетбольных турнирах пауза, у тренеров есть отличная возможность посмотреть, в какой форме находятся баскетболисты, у которых долго не было игровой практики. Пропускают нынешний сбор опытные Артем Параховский и Владимир Веремеенко, которые тренируются по индивидуальному плану.
Тренировочный сбор продлится до 12 июля. Напомним, ближайшие отборочные матчи преквалификации чемпионата мира наша команда проведёт 26 и 29 ноября против сборных Албании и Кипра.
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Баскетболисты сборной Беларуси продолжают подготовку к предстоящим матчам отборочного турнира чемпионата мира. Под руководством Ростислава Вергуна работают 19...
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