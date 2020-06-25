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Сильные дожди в Украине привели к гибели троих человек, затоплено 10 тыс. домов
Источник материала: ОНТ
Проливные дожди на территории Украины, которые начались в начале этой недели, ухудшили паводковую обстановку в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Об этом
По информации представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жертвами наводнений стали три человека. Подтоплено 285 населенных пунктов и порядка 10 тысяч домов.
Стихия разрушила 64 моста и 117 километров автодороги.
Сообщается, что уровень воды на реках Днестр, Тиса и Прут продолжает подниматься.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что паводковая ситуация на западе страны является критической – затопления такого масштаба в стране не было с 2008 года.
По мнению эколога Алексея Василюка, столь губительные последствия наводнения не имеют одной причины.
Глава государства Владимир Зеленский распорядился о предоставлении пострадавшим от наводнений украинцам гуманитарной помощи.
Фото: служба Украины по ЧС
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Проливные дожди на территории Украины, которые начались в начале этой недели, ухудшили паводковую обстановку в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской,...
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