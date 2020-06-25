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Сильные дожди в Украине привели к гибели троих человек, затоплено 10 тыс. домов

25.06.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильные дожди в Украине привели к гибели троих человек, затоплено 10 тыс. домов

Проливные дожди на территории Украины, которые начались в начале этой недели, ухудшили паводковую обстановку в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Об этом пишет UNN.

По информации представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жертвами наводнений стали три человека. Подтоплено 285 населенных пунктов и порядка 10 тысяч домов.

Стихия разрушила 64 моста и 117 километров автодороги.

Сообщается, что уровень воды на реках Днестр, Тиса и Прут продолжает подниматься.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что паводковая ситуация на западе страны является критической – затопления такого масштаба в стране не было с 2008 года.

По мнению эколога Алексея Василюка, столь губительные последствия наводнения не имеют одной причины. 

«Мы сейчас говорим преимущественно о том, что затапливаются дома, в которых живут люди. Здесь главная причина – это ошибки прошлого. Дома затапливаются, потому что они построены там, где разливается река, в пойме реки. Пойма – это такой ландшафт, который образуется рекой в те годы, когда приходит большая вода», — объяснил он.

 Глава государства Владимир Зеленский распорядился о предоставлении пострадавшим от наводнений украинцам гуманитарной помощи.


Фото: служба Украины по ЧС

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Проливные дожди на территории Украины, которые начались в начале этой недели, ухудшили паводковую обстановку в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской,...
 
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