Александр Лукашенко назначил новых глав некоторых диппредставительств Беларуси за рубежом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Назначены новые главы некоторых дипломатических представительств Беларуси за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководить белорусской дипмиссией в Швейцарии – это была вакантная должность – будет Александр Ганевич. Ранее он занимал должность в одном из подразделений МИДа.





Новый представитель нашей страны и в Венесуэле. Им стал Андрей Молчан. До назначения он возглавлял Департамент по туризму Министерства спорта и туризма.

Новым генеральным консулом Беларуси в латвийском Даугавпилсе стал Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий Министерства иностранных дел.