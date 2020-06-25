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Александр Лукашенко назначил новых глав некоторых диппредставительств Беларуси за рубежом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Назначены новые главы некоторых дипломатических представительств Беларуси за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководить белорусской дипмиссией в Швейцарии – это была вакантная должность – будет Александр Ганевич. Ранее он занимал должность в одном из подразделений МИДа.
Новый представитель нашей страны и в Венесуэле. Им стал Андрей Молчан. До назначения он возглавлял Департамент по туризму Министерства спорта и туризма.
Новым генеральным консулом Беларуси в латвийском Даугавпилсе стал Илья Лапуть. До этого дипломат возглавлял управление информационной безопасности и технологий Министерства иностранных дел.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Назначены новые главы некоторых дипломатических представительств Беларуси за...
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