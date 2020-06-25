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Наводнение в Украине названо рекордным за последние 12 лет. Погибли три человека
Источник материала: ОНТ
В Украине – наводнения. Паводковая ситуация осложнилась в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. По последним данным, погибли три человека.
Сильные дожди не прекращаются с начала недели. Подтопленными остаются почти триста населенных пунктов, а это около 10 тысяч домов. Непогодой разрушено более 100 километров дорог и 60 мостов. Подъем воды продолжается на реках Днестр, Тиса и Прут. Власти Украины заявили, что ситуация критическая и масштаб бедствия уже превосходит разгул стихии 2008 года.
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В Украине – наводнения. Паводковая ситуация осложнилась в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. По последним данным,...
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