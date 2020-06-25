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Жизнь за рекорд: американская гонщица Джесси Комбс посмертно признана самой быстрой

25.06.2020 14:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала новый мировой рекорд скорости для наземных движущихся аппаратов, пилотируемых женщиной. Его установила американка Джесси Комбс 27 августа 2019 года. Она погибла в ходе этого заезда.

Реактивный автомобиль Джесси Комбс разогнался по дну высохшего соляного озера в штате Орегон, известного как пустыня Алворда, до скорости 841,338 км/ч.

«Никакой рекорд не стоит этой потери, — написал в „Инстаграме“ партнер погибшей Терри Мэдден. — Но это была ее цель, и для ее достижения она приложила огромные усилия. Такие же, какие мне сейчас требуются, чтобы без слез смотреть на автомобиль. Я так горжусь ей!»

«В то утро она проснулась по звонку будильника и сказала: „Настало время войти в историю!“. И день был великолепный», — вспоминает он.

Джесси Комбс было 39 лет. По данным расследования, проведенного шерифом округа Хэрни, катастрофа случилась из-за механического повреждения переднего колеса, вероятно, вызванного наездом на мелкий твердый предмет. Гонщица погибла мгновенно от удара головой. Затем автомобиль загорелся.

В своей записи в «Инстаграме» Терри Мэдден подчеркнул, что Джесси Комбс не совершила ошибок во время заезда и что это должна была быть ее последняя попытка побить мировой рекорд на данном автомобиле.

Джесси Комбс была спортивной телеведущей и горячо выступала за более активное участие женщин в экстремальных видах спорта.

«Может показаться слегка безумным идти прямо в огонь… Готовые на это вершат великие дела. Люди говорят мне: «Ты сумасшедшая!». Я отвечаю: «Спасибо!» — написала она в «Инстаграме» за несколько дней до своей гибели.

Предыдущий рекорд среди женщин, 825,11 км/ч, был установлен каскадершей Китти О’Нил в 1976 году, еще до рождения Джесси, на трехколесном реактивном болиде в той же пустыне Алворда.

Абсолютный рекорд скорости, 1230 км/ч, был установлен на реактивном автомобиле Thrust SSC британцем Энди Грином 15 октября 1997 года на дне высохшего озера в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.

 
 
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Реактивный автомобиль Джесси Комбс разогнался по дну высохшего соляного озера в штате Орегон, известного как пустыня Алворда, до скорости 841,338 км/ч.
 
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