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Классический и романтический стили в одежде. Как создать идеальный образ? Рассказывает художник по костюмам телеканала ОНТ

25.06.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Классический и романтический стили в одежде. Как создать идеальный образ? Рассказывает художник по костюмам телеканала ОНТ

То, как мы выглядим, влияет на многое нашей жизни. При первой встрече с незнакомым человеком мы, не в последнюю очередь, обращаем внимание на то, во что он одет. И уже по внешнему виду, даже не сказав ни слова, можно многое понять о собеседнике: аккуратность и педантичность, внимание к деталям или отсутствие аксессуаров, небрежность или зацикленность на модных тенденциях – все это характеризует человека с той или иной стороны. Художник по костюмам телеканала ОНТ и стилист Оксана Новикова – о классификации женской одежды и создании образов в классическом и романтическом стилях. 

Fashion-индустрия предлагает огромный выбор всевозможных марок, дизайнеры делают по три и больше коллекций в год. Мода меняется с космической скоростью. И во всем этом многообразии легко заблудиться, растеряться и накупить кучу ненужных вещей. Поэтому для начала неплохо разобраться в основных направлениях, чтобы уже потом было проще от чего-то оттолкнуться и найти свой неповторимый стиль.

Существуют такие стили, как классический, романтический, рок-стиль, сафари, бельевой (пижамный), кэжуал, спортивный, гламур, бохо, этно, гранж, милитари, ретро стиль, минимализм, преппи. Рассмотрим первые два. 

Классический стиль. К классическому стилю относятся женские деловые костюмы (жакет и юбка или брюки), платья-футляры, рубашки, лодочки на среднем каблуке. Три кита на которых основывается классический стиль: лаконичность, пропорциональность, строгость. Отсутствие лишних деталей и декора, простой понятный крой изделий. Цвета: черный, серый, белый, бежевый, темно-синий. Это качественные дорогие ткани, часто индивидуальный пошив. Это вещи вне времени, которые не зависят от моды. Конечно, небольшие изменения в дизайне допускаются – форма и ширина лацкана на пиджаках, ширина плеча, манжеты на блузках, но на суть это не влияет.  

Романтический стиль. Романтический стиль – это легкость, воздушность и женственность. Шелковые и шифоновые блузы, платья и сарафаны, летящие юбки и брюки (если они выполнены не из плотной, а легкой ткани) – все это можно отнести к данному стилю. Здесь используются всевозможные принты: цветочные (от крупных бутонов до мелких цветочков), изображения зверей и птиц, кружево, струящиеся материалы. Пастельные оттенки материалов: розовый, бирюзовый, небесно-голубой, кремовый. Это стиль, который легко определить по воланам, рюшам, оборкам, драпировкам, бантам. Аксессуары чаще всего используются в той же разбеленной гамме и мягкие по форме. 

В следующий раз мы разберем рок-стиль, сафари и бельевой.


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То, как мы выглядим, влияет на многое нашей жизни. При первой встрече с незнакомым человеком мы, не в последнюю очередь, обращаем внимание на то, во что он одет. И уже...
 
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