КРАЖА НА ЗАПРАВКЕ

Ранее судимый смолевичанин 1992 года рождения путем свободного доступа с прилавка торгового зала одной из заправок города украл бутылку пива. Его быстро вычислили сотрудники милиции.

Вор задержан, Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РБ. За такое деяния грабителю грозит арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

УЛОВКА ЗЛОУМЫШЛЕННИКА УДАЛАСЬ

Неизвестный злоумышленник обманным путем выманил у смолевичанки 234 рубля. Дело было так: нарушитель завладел страничкой в социальной сети знакомой пострадавшей, а затем от ее имени попросил у женщины 280 рублей. Однако он не довел свой преступный умысел до конца, так как денежных средств, оговоренных в переписке, у пострадавшей не имелось, в результате правонарушитель завладел 234 рублями.

РОСК возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению личности вора.

ОБОКРАЛ ОДНОСЕЛЬЧАНИНА

Безработный житель деревни Кривая Береза украл мобильный телефон у односельчанина. При этом злоумышленник находился в квартире у пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.205 УК Республики Беларусь. Напомним, что тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

«ПОДЧИСТИЛ» АВТОМОБИЛЬ ­

В милицию обратился смолевичанин и сообщил, что неустановленное лицо проникло в его автомобиль «Фольксваген Пассат», припаркованный у дома, и похитило аккумулятор и строительные инструменты. Ущерб составил 335 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что правонарушение совершили Н. и О., оба 2000 г.р.

ОБНАРУЖЕНА И УНИЧТОЖЕНА ГРАНАТА ВРЕМЕН ВОЙНЫ

В лесном массиве вблизи деревни Юрьево был обнаружен предмет похожий на гранату.

Выбывшей на место происшествия СПГ установлено, что данным предметом является граната «Ф-1» с запалом времен Великой Отечественной войны. Граната уничтожена.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.