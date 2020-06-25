В Миорском районе охотник случайно подстрелил друга

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело было возбуждено в Миорском районе – мужчина случайно застрелил из охотничьего ружья своего друга. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в среду вечером, когда два друга отправились в Миорский район на охоту. Заметив движение в кустах, 42-летний мужчина выстрелил. Когда он подбежал, оказалось, что он подстрелил своего 53-летнего друга. От полученной травмы тот скончался на месте. Виновник трагедии сообщил в милицию о произошедшем и ждал правоохранителей на месте происшествия.

Следователями было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, оружие у обоих охотников не было зарегистрировано, также ни у одного из них не было разрешения на охоту.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram