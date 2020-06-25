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В Миорском районе охотник случайно подстрелил друга
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело было возбуждено в Миорском районе – мужчина случайно застрелил из охотничьего ружья своего друга. Об этом
Трагедия произошла в среду вечером, когда два друга отправились в Миорский район на охоту. Заметив движение в кустах, 42-летний мужчина выстрелил. Когда он подбежал, оказалось, что он подстрелил своего 53-летнего друга. От полученной травмы тот скончался на месте. Виновник трагедии сообщил в милицию о произошедшем и ждал правоохранителей на месте происшествия.
Следователями было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, оружие у обоих охотников не было зарегистрировано, также ни у одного из них не было разрешения на охоту.
Фото: СК
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Уголовное дело было возбуждено в Миорском районе – мужчина случайно застрелил из охотничьего ружья своего друга. Об этом сообщили в Следственном комитете....
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