В Варшаве городской автобус упал с моста: один человек погиб, 20 ранены

Источник материала: ОНТ

В Варшаве (Польша) с моста упал городской автобус. В результате аварии погиб один человек, более 20 получили ранения. Об этом информирует Польское агентство печати.

В момент аварии в салоне автобуса находились 40 пассажиров. 10 человек уже доставили в больницы, у троих из них тяжелое состояние.

На месте происшествия работают медики и спасатели. Причины аварии не уточняются.





Фото: Польское агентство печати

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