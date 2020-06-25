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В Варшаве городской автобус упал с моста: один человек погиб, 20 ранены
Источник материала: ОНТ
В Варшаве (Польша) с моста упал городской автобус. В результате аварии погиб один человек, более 20 получили ранения. Об этом
В момент аварии в салоне автобуса находились 40 пассажиров. 10 человек уже доставили в больницы, у троих из них тяжелое состояние.
На месте происшествия работают медики и спасатели. Причины аварии не уточняются.
Фото: Польское агентство печати
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В Варшаве (Польша) с моста упал городской автобус. В результате аварии погиб один человек, более 20 получили ранения. Об этом информирует Польское агентство печати. В...
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