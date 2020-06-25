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Для будущих Mercedes предложат обновление софта «по воздуху»

25.06.2020 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Mercedes и американская компания Nvidia, широко известная в сфере IT, сосредоточат усилия на совместном проекте по созданию беспилотных технологий, которые в ближайшее время станут доступны владельцам автомобилей немецкого бренда.


Компании намерены разработать «самую продвинутую вычислительную архитектуру», когда-либо доступную в автомобиле. Новая программно-аппаратная архитектура будет построена на платформе Nvidia Drive и станет стандартом для моделей Mercedes нового поколения. Она будет выполнена в формате «система на кристалле», что позволит одним чипом закрыть разный функционал — в частности, это управление системами автоматизированного вождения со вторым и третьим уровнями автономности (согласно классификации SAE International) и парковки (до четвертого уровня автономности), а также функциями обеспечения комфорта и безопасности.


По мере совершенствования технологической и регуляторной базы программное обеспечение для Mercedes будет регулярно обновляться «по воздуху», предоставляя тем самым еще больше функций и возможностей автомобиля. Разработанным совместно с Nvidia программно-аппаратным комплексом модели Mercedes начнутся оснащаться с 2024 года.


Напомним, что загрузка различных обновлений из «облака» уже не первый год доступны для владельцев Tesla — новые «прошивки» позволяют увеличить отдачу электродвигателей, немного увеличить пробег на одной зарядке и активировать новые функции для автопилота.

 
 
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Mercedes и американская компания Nvidia, широко известная в сфере IT, сосредоточат усилия на совместном проекте по созданию беспилотных технологий.
 
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