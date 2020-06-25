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«Вода идет с М1, огороды уплывают». Деревня Тельмы-1 после дождя превращается в Венецию

25.06.2020 14:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Участок, погреб и канализация ушли под воду. Боимся, что дом когда-нибудь уплывет», — переживает Дмитрий Трохимец, житель улицы Зеленой в деревне Тельмы-1 Брестского района. Проблема в том, что во время дождя с трассы М1 на улицы деревни устремляются мощные потоки воды. Так как ливневой канализации на Зеленой много лет нет, «река» заливает несколько жилых участков. Местные власти разводят руками и лишь обещают помочь.

«Вода идет с М1, огороды уплывают». Деревня Тельмы-1 после дождя превращается в Венецию

Больше пятнадцати лет назад жители домов по улице Зеленой в деревне Тельмы-1 Брестского района засыпали ливневую канализацию, проходящую вдоль дороги. Зачем это было сделано — неизвестно и спросить уже не с кого. Теперь во время дождя и в межсезонье потоки воды несутся на несколько участков и полностью их заливают.

— Если дождик небольшой, то вода по канавке уходит. Но если ливень, то поток с трассы М1 несется в деревню. Больше всего воды попадает на улицу Зеленую, у нас тут тогда Венеция, — рассказал AUTO.TUT.BY местный житель Дмитрий Трохимец.

Дмитрию и его соседу «повезло» больше всех — вода идет на их участки. Да так, что весь двор, огород превращаются в болото. Вода заливает погреб, канализацию. Подмывает и трехэтажки, которые стоят неподалеку.

— Возле дома болото выше щиколотки. У соседа часть забора водой снесло. Все, что мы сажаем на огороде, размывает. После дождя из погреба воду откачиваю насосом. Если совсем беда и большой потоп — вызываем МЧС. Такая ситуация бывает и в холода, когда снег тает: все грязное месиво на нас идет.

Дмитрий говорит, что проблема коснулась и соседней улицы Молодежной — после дождя это полноценная река, поэтому машины по дороге проехать не могут и их приходится выталкивать.

— Все эти годы мы не молчали — жаловались. Я помню, этим занимался ветеран войны, который жил по соседству. Тогда власти все обещали ему, что помогут. Ветеран тот уже умер, а проблема есть до сих пор. Несколько раз мы ездили и писали в Брестский райисполком, в доказательство привозили им фотографии и видео потопа. В сельсовет сообщали, дорожникам.

«Вода идет с М1, огороды уплывают». Деревня Тельмы-1 после дождя превращается в Венецию

Года два-три назад на улице Зеленой была реконструкция, и у деревенских появилась надежда, что проблема наконец решится. Однако, ливневкой дорожники не занимались. Дмитрий вспоминает, что они лишь сделали уклон проезжей части в ту сторону, где были стоки.

— Я тогда выскочил к мастеру, говорю: «Вы ж видите, что ливневки здесь нет, почему не делаете?» А он отвечает, мол, работаем по проекту, который нам дали…

 
 
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  «Участок, погреб и канализация ушли под воду. Боимся, что дом когда-нибудь уплывет», — переживает Дмитрий Трохимец, житель улицы Зеленой в деревне Тельмы-1...
 
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