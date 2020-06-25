Выбираем удобное подвесное кресло

Источник материала: Tut.by



Для обустройства своего быта, люди стараются подбирать качественную и комфортную обстановку. Мебель должна не только оригинально вписываться в общий интерьер, но и отличаться удобством, приносить удовольствие своим хозяевам. Среди традиционной домашней обстановки появились модели ноу-хау: подвешиваемые уголки отдыха. Как выбрать подвесное кресло, чтобы оно устраивало владельцев по всем позициям?

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Улучшенный комфорт

Кресла, подвешенные к потолку, сегодня уже не диковинка. Эти предметы обеспечивают удовольствие везде — на балконе городской квартиры, в беседке или на лужайке дачи, на террасе загородного дома. А оригинальный дизайн и компактные размеры дают возможность найти место для модели в любой обстановке.

Сегодня существует возможность приобрести подвесное кресло различного размера, формы, вида — для взрослых и детей. В некоторых домах удобной конструкцией обеспечивается каждый член семьи. Неординарный вид и стильный дизайн, умноженные на ощущения от легкого покачивания на свежем воздухе — вот главные и неоспоримые качества этой чудо-мебели.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Поэтому не совсем правильно подбирать вариант по картинке каталога. Лучше зайти в магазин, посидеть в нескольких моделях и определить подходящую. Сделав выбор, поинтересуйтесь деталями.

О материале и плетении

Изделия оплетают вручную, используя качественный экоротанг. Материал может иметь различную форму, текстуру, толщину. Для создания полотна служат тропические растения, но в производстве используют и гранулы ПВХ.

Экоротанг отличается устойчивостью к влаге, перепадам температур, ультрафиолетовым лучам. Со временем ткань «не провисает», не теряет цвет. Изделие должно сопровождаться гарантийным талоном с указанными нормами допусков, в том числе по нитям экоротанга.

Особое внимание следует уделить качеству плетения. Оно должно быть равномерным, с заправленными концами нитей. Торчащие окончания часто становятся причиной травм, к тому же придают изделию неэстетичный вид.

Каркас и подушка

Чтобы правильно выбрать подвесное кресло, осмотрите металлическую основу. Это должна быть прочная конструкция, равномерно окрашенная порошковой краской. У качественной модели каркас полностью закрыт плетеной корзиной, без видимых частей окрашенного основания.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Важная роль отводится подушке. Подушка должна весить не меньше 4 кг, быть сшит из водоотталкивающей ткани. Чехол должен легко сниматься для стирки.

Наполнитель — холофайбер или синтепух. Плотно набитая подушка не позволит испытывать неудобства от ощущения жесткого каркаса.

При покупке попросите схему сборки и памятку с правилами эксплуатации. Товар должен быть упакован в специальную тару для безопасной транспортировки. Перед тем, как выбрать подвесное кресло, необходимо помнить, что качественное изделие стоит недешево. Поэтому сопоставьте свои возможности с желаниями, и радуйтесь удачной покупке.

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