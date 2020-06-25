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VOKA организует прямую трансляцию финала конкурса «Мельница моды 2020»

25.06.2020 17:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

30 июня в Минске состоится финал Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2020». Видеосервис VOKA будет вести прямую трансляцию событий из концертного зала Prime Hall, чтобы зрители во всем мире могли познакомиться с работами молодых белорусских дизайнеров и открыть для себя новые тренды и имена.

На финальном фэшн-шоу будут представлены 45 коллекций от молодых белорусских дизайнеров, а за право называться лучшим в этом году будут бороться 54 дизайнера, 11 фотографов, а также начинающие и опытные модели, стилисты, парикмахеры и визажисты.

Ведущими финальной церемонии фестиваля станут Тео и Ольга Рыжикова, а специальным гостем фестиваля – группа VAL.

Трансляция на VOKA начнется 30 июня с 12:00. Смотреть ее смогут зрители во всем мире, при этом подключиться к просмотру можно будет бесплатно. А для тех, кто не успел присоединиться к прямому эфиру или хотел бы вернуться к лучшим моментам фестиваля «Мельница моды 2020» позже, запись будет доступна в архиве на платформе VOKA.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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30 июня в Минске состоится финал Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2020».
 
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