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«Это губки для посуды, что здесь такого?» Бабушка из Австралии удивила Facebook
Источник материала: ОНТ
Креативная бабушка удивила Facebook после того, как опубликовала в социальной сети фотографии своих необычных работ. Об этом
На фото изображена кухонная раковина, а рядом — несколько губок для мытья посуды, на вид – совершенно обычных и новых. Однако оказалось, что губки – очень даже съедобный и вкусный десерт.
Это не первый ее шедевр – поклонники творчества бабушки Элис уже привыкли искать подвох в ее фотографиях. Новые «губки» же оказались ванильными пирожными – женщина так мастерски их замаскировала, что никто сразу в это не поверил.
Фото: Alice Munro, Daily Mail
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Креативная бабушка удивила Facebook после того, как опубликовала в социальной сети фотографии своих необычных работ. Об этом сообщает Daily Mail. На фото изображена...
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