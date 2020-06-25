«Это губки для посуды, что здесь такого?» Бабушка из Австралии удивила Facebook

Источник материала: ОНТ

Креативная бабушка удивила Facebook после того, как опубликовала в социальной сети фотографии своих необычных работ. Об этом сообщает Daily Mail.





На фото изображена кухонная раковина, а рядом — несколько губок для мытья посуды, на вид – совершенно обычных и новых. Однако оказалось, что губки – очень даже съедобный и вкусный десерт.

Это не первый ее шедевр – поклонники творчества бабушки Элис уже привыкли искать подвох в ее фотографиях. Новые «губки» же оказались ванильными пирожными – женщина так мастерски их замаскировала, что никто сразу в это не поверил.





Фото: Alice Munro, Daily Mail

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram