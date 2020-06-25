«По предварительному сговору с Тихановским». На блогера из Слуцка Неронского завели уголовное дело

Источник материала: Слуцк Город





Фото: «Радыё Свабода»

В отношении блогера из Слуцка Владимира Неронского возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч.1 ст. 342 и ст. 369 УК Беларуси. Об этом сказано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое есть в распоряжении редакции TUT.BY .

В постановлении, подписанном руководителем следственной группы — замначальника главного следственного управления центрального аппарата СК Александром Агафоновым, сказано, что Владимир Неронский в период с 5 по 23 февраля этого года разместил на YouTube видеоматериалы, содержащие оскорбления и в неприличной форме унижающие честь и достоинство личности представителя власти — председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского в связи с выполнением им служебных обязанностей.

«Своими действиями Неронский совершил преступление, предусмотренное ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти)», — говорится в постановлении.

Что касается обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), то об этом сказано, что Неронский, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским, Арановичем, Саковым, Ушаковым, Фурмановым, иными неустановленными лицами, распределив роли и согласовав действия, под формальным поводом сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской путем пикетирования, организовал групповые действия, состоявшиеся около 19 часов 55 минут 29 мая на площади Советской в Гродно, в виде незаконного общественно-массового мероприятия — митинга.

Во время этого «незаконного общественно-массового мероприятия» действия Неронского, по версии следствия, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, выразившиеся в умышленных насилии и угрозах применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, неповиновении законным распоряжениям и требованиям должностных лиц МВД при исполнении ими служебных полномочий по охране общественного порядка.

В СК также считают, что Неронский своими действиями нарушал общественный порядок, спокойствие граждан и выражал явное неуважение к обществу.

«В указанных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие нарушения работы транспорта, активное участие приняли Розниченко Евгений, Бобровский Василий, Наумик Владимир, Книга Владимир, иные неустановленные лица», — говорится в постановлении.

Что известно о задержанных по «делу Тихановского»

Тихановский Сергей — блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни», руководитель инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Накануне от правозащитников стало известно, что ему также предъявили обвинение по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав либо работе ЦИК) Уголовного кодекса (УК) Беларуси.

Розниченко Евгений — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской, 35 лет, строитель. Находился на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан 30 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК.

Фурманов Дмитрий — администратор телеграм-канала «Страна для жизни», член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

Саков Артем — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Находился на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан 31 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

Наумик Владимир — инженер-конструктор на Гродненском заводе торгового машиностроения. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. По словам родственников, не был знаком ни с кем из команды Тихановского и, скорее всего, оказался вблизи места проведения пикета случайно.

Ушак Вергилий — оператор, снимавший пикет по сбору подписей в Гродно 29 мая. Задержан в тот же день. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. По словам его невесты Надежды, Ушак ранее не был знаком ни с кем из команды «Страны для жизни» или инициативной группы Тихановской.

Аранович Александр — член команды YouTube-канала «Страна для жизни», водитель автодома, 37 лет, город Старые Дороги Минской области. Задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

Бобровский Василий — задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

Книга Владимир — волонтер инициативной группы Светланы Тихановской из Гродно. Задержан 4 июня. Предположительно предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

Новиков Андрей — гражданин Российской Федерации, волонтер инициативной группы Светланы Тихановской из Поставского района Витебской области. Задержан 6 июня. Предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.