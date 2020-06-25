9-летняя девочка потеряла сознание от голода в очереди за хлебом на Родосе

Источник материала: ОНТ

9-летняя девочка на греческом острове Родос потеряла сознание от голода, пока ожидала, когда мама купит хлеб. Данный инцидент вызвал резонанс в обществе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на E-Radio Greece .

Как информирует радиопортал, мать девочки работала в отеле до пандемии COVID-19. Отель, как и многие объекты сферы услуг в стране, был закрыт, когда ввели карантин. В итоге женщина осталась без работы, а пособия не хватает на то, чтобы прокормить двоих детей.

Родос сегодня «мертв», сказал президент ассоциации гостиничных служащих острова Танасис Стамулис. Остаются закрытыми практически все местные гостиницы, дальнейшая их судьба неизвестна. 20 тыс. сотрудников отелей и столько же сотрудников сферы питания остались без работы на острове. Люди продают ценные вещи, чтобы прокормиться.

Танасис Стамулис призвал правительство помочь всем сотрудникам отелей, пока не возобновится работа гостиничного бизнеса.

Фото: keeptalkinggreece.com

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