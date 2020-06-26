Центр юных моряков в Бресте: здесь каждый мечтает стать капитаном

Источник материала: Виртуальный Брест

Летом все хотят на море, хоть эпидемиологическая обстановка и мешает сегодня понежиться на волнах. Однако можно прочувствовать море и в Бресте, посетив Центр юных моряков на улице Шевченко, 102/1.





Автор фото: Олег Полищук

Поводом наведаться туда стал международный День моряка или, по-другому, День мореплавателя. Его празднуют сегодня во многих странах. Еще один повод - День работников морского и речного флота, который отметят в первое воскресение июля.

Настоящие асы

Центр, где готовят будущих моряков, в городе действует с 1988 года. Именовался он первоначально «Клубом юных моряков с флотилией». Возглавил его капитан II ранга запаса Борис Рихтер. На берегу Мухавца выделили территорию для базирования учебных судов и шлюпок. Через несколько месяцев Гомельское речное пароходство передало баржу, которая после переоборудования получила название «Лира» и используется в качестве базы для стоянки, текущего ремонта судов и хранения имущества. Сегодня она носит название «Юнга».

Чуть позже из крымской Феодосии клуб получил три пластиковые шлюпки ЯЛП-6 с парусным снаряжением и подвесными моторами. Из Архангельска в Брест доставили две шлюпки ЯЛ-6. На них сразу начали подготовку сборной команды клуба для участия в первом Всесоюзном слёте юных моряков и речников. Затем этот ряд пополнил модифицированный парусно-моторный бот «Дельфин».





К занятиям приступили тогда сразу двести курсантов. По словам директора Центра Евгения Пролиско, сейчас здесь бесплатно обучаются около тысячи ребят, больше трехсот из них постигают знания сугубо морской направленности. Воспитанники, которые посещают туристско-краеведческий и досугово-физкультурно-оздоровительный отделы, также погружаются в морскую жизнь. Занимаются здесь и девочки.

Педагоги здесь – настоящие асы своего дела. Например, заведует отделом морской направленности Владимир Луцкевич: он служил на Балтийском флоте, готовил экипажи кораблей. Брестских ребят обучает с 2000 года. «За это время, – рассказывает он, – шесть моих выпускников окончили Государственный университет речного и морского флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге, стали моряками». Преимущество Центра в том, что его курсанты могут продолжить морское и речное дело. За эти годы около пятидесяти человек получали его как в нашей стране, так и в России.

Занятия круглый год

Обучение здесь проходит познавательно круглый год, ребята с удовольствием посещают занятия. «Учим азам морского дела, – говорит Владимир Луцкевич, – вязать узлы, устройство шлюпки, флажный семафор, команды… С мая по октябрь ребята проходят шлюпочную практику на реке Мухавец, так они отрабатывают навыки, полученные во время учебного процесса. Как итог практики – соревнования по гребле на ЯЛ-6, походы «Речные робинзоны» на теплоходе «Фрост». Это всё играет важную роль в том, чтобы дети почувствовали себя настоящими моряками».





Особенно интересно проходят занятия летом. Каждый год юнги совершают шестидневной поход в Пинск длиною в четыреста километров. Для ребят это настоящее приключение, где они моют палубу, несут вахту, участвуют в приготовлении пищи во время остановок на берегу. По маршруту следования приводят в порядок памятники Великой Отечественной, встречаются с местными жителями, ветеранами. Кроме этого, они участвуют в викторинах и спортивных соревнованиях, например, по вязанию морских узлов.

Также ежегодно юные моряки участвуют и в мероприятиях, которые проводятся возле памятника «Морякам – участникам русско-японской войны 1904-1905 года» возле Свято-Николаевской братской церкви.

Видели брестские юнги и настоящее море – при поездке в Севастополь на Черноморский флот. Не менее интересный поход от Гомеля до Киева провел и Владимир Луцкевич. А в феврале прошла ознакомительная поездка делегации Центра в Эстонию с посещением Клуба юных моряков в Нарве.

Своя флотилия

Особое место в жизни Центра занимает флотилия, где размещаются суда. Это буксировщик «Олег Ольховский», теплоход «Фрост», катер «Орион», учебно-парусное судно «Дельфин», мотобот «Пегас», четыре шлюпки ЯЛ-6, плавбаза «Юнга». Тут же ребята теорию закрепляют на практике. К слову, в настоящее время здесь проходят практику студенты Гомельского лицея речного флота.

Ответственный за флотилию заместитель директора по флоту и базированию Михаил Клим, капитан II ранга запаса. На флоте он служил около тридцати лет. «Попал туда после того, как приехал в военкомат представитель из Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина, – вспоминает Михаил Клим. – Он так обрисовал обучение, что сразу захотелось пойти на специальность военного инженера-механика в это же учреждение».

Выйдя в запас, он всё равно продолжает любимое дело: свои знания передает юным морякам. Хотя отметил, что морская служба захватывающая, но сложная: поэтому в море идут только сильные духом люди.

Михаил Клим не просто рассказал о своем хозяйстве, но и провел небольшую экскурсию. Убедилась, что здесь живет настоящий морской дух. Единственный минус сегодня – это эпидемиологическая обстановка, которая сегодня препятствует занятиям. А судам приходится дожидаться в одиночестве юных моряков.

Отменили и поход «Память», который обычно стартует после 9 мая. Под вопросом остается приезд российской делегации, а также поездка к коллегам в Санкт-Петербург. Но в Центре надеются, что всё наладится, и брестским морякам ничто не помешает продвигаться и дальше к своей мечте – стать настоящими капитанами.

Николаю-покровителю

С морем наш город связывает еще одно место – памятник участникам русско-японской войны. Установлен он у Николаевской церкви не случайно и тесно связан с ее историей. Прежде на её месте был построен православным братством деревянный храм, который уничтожил пожар . Восстановить церковь решили в камне.

Об этом узнали и брестские моряки Тихоокеанского флота, участники русско-японской войны. Они стали собирать деньги на возведение церкви в честь покровителя моряков – святого Николая. Такой поступок растрогал российского императора Николая ІІ, и он распорядился, чтобы на храм выделили недостающую сумму денег. И сама братская церковь символизирует корабль…

В 2005 году в честь моряков у церкви установили памятник, а в ее притворе разместили две мемориальные доски в честь уроженцев Брестчины, погибших в Цусимском сражении в мае 1905-го.