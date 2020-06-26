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Харламов и Асмус высказались о своем «фейковом разводе»
Источник материала: Tut.by
Когда Кристина Асмус и Гарик Харламов
Асмус, как и ее муж, высказалась о своем предполагаемом участии в юмористической YouTube-программе Comment Out. Напомним, ранее в Сети обсуждали версию, что Кристина и Гарик якобы вместе с создателями шоу
— В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании, комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается, — написала Асмус в соцсети.
— Вот оно как. Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не ********** [обмануть] всех? Класс, — говорит он. — Господин Маркони, я в абсолютном восторге, — сказал ранее Гарик.
Он также обратился к Маркони и заявил, что очень хочет посмотреть выпуск якобы с его и Асмус участием.
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По их словам, он не фейковый.
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