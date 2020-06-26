Харламов и Асмус высказались о своем «фейковом разводе»

Источник материала: Tut.by

Когда Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании , они подчеркнули, что не намерены давать интервью и комментарии на тему своего развода, но едва ли им это удается. Вчера шоумен был вынужден внести ясность в череду накопившихся слухов, а вслед за ним свой комментарий в инстаграме опубликовала актриса, пишет spletnik.



Фото из Instagram Гарика Харламова

Асмус, как и ее муж, высказалась о своем предполагаемом участии в юмористической YouTube-программе Comment Out. Напомним, ранее в Сети обсуждали версию, что Кристина и Гарик якобы вместе с создателями шоу решили всех разыграть новостью о разводе.

— В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании, комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается, — написала Асмус в соцсети.

— Вот оно как. Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не ********** [обмануть] всех? Класс, — говорит он. — Господин Маркони, я в абсолютном восторге, — сказал ранее Гарик.

Он также обратился к Маркони и заявил, что очень хочет посмотреть выпуск якобы с его и Асмус участием.