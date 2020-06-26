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«Свою точку зрения относительно выборов нужно высказывать, не нарушая закон»: известные белорусы – о важности сохранения мирной обстановки в стране
Источник материала: ОНТ
Известные белорусы все чаще высказывают свое мнение по поводу ситуации в стране. Многих беспокоит нарастающая агрессия и опасность раскола в обществе. Белорусов призывают решать проблемы мирным путем, ведь отсутствие проблем с безопасностью – это одно из главных достоинств нашей страны, которое в первую очередь отмечают иностранные гости.
Поэтесса, солистка группы Aura Юлия Быкова
Быкова подчеркивает, что в настоящее время в стране есть все – спокойствие, стабильность, развитая инфраструктура и будущее для детей - и выражает надежду, что так будет и дальше.
Проректор по учебной работе Могилевского университета имени А.А. Кулешова, член Совета Республики от Могилевской области Олег Дьяченко также
Дьяченко призывает белорусов не плясать под дудку иностранных консультантов и не смотреть на то, что они подумают про внутренние политические дела в нашей стране.
Развитие сферы высоких технологий - главное достижение Беларуси,
Что касается поддержки, которую государство оказывает образовательной сфере в Беларуси, то здесь мы находимся на уровне развитых стран, заявляет Богуш.
Кроме того, ректор уверен, что свою точку зрения относительно выборов нужно высказывать, не нарушая закон, а уличные протесты – контрпродуктивны.
Схожим мнением поделилась ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова. Сохранение и развитие всего лучшего в системе музыкального образования, поддержка молодых талантов – это достижения суверенной Беларуси, считает Дулова.
Профессор эмоционально высказалась и о таком достижении последних лет в нашей стране, как восстановление производства некоторых музыкальных инструментов.
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«Свою точку зрения относительно выборов нужно высказывать, не нарушая закон»: известные белорусы – о важности сохранения мирной обстановки в стране
Известные белорусы все чаще высказывают свое мнение по поводу ситуации в стране. Многих беспокоит нарастающая агрессия и опасность раскола в обществе. Белорусов...
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