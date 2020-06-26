«Свою точку зрения относительно выборов нужно высказывать, не нарушая закон»: известные белорусы – о важности сохранения мирной обстановки в стране

Источник материала: ОНТ

Известные белорусы все чаще высказывают свое мнение по поводу ситуации в стране. Многих беспокоит нарастающая агрессия и опасность раскола в обществе. Белорусов призывают решать проблемы мирным путем, ведь отсутствие проблем с безопасностью – это одно из главных достоинств нашей страны, которое в первую очередь отмечают иностранные гости.

Поэтесса, солистка группы Aura Юлия Быкова высказала свое мнение по поводу ситуации в стране. Она выражает беспокойство, когда кто-то используют молодежь в своих политических целях.

Быкова подчеркивает, что в настоящее время в стране есть все – спокойствие, стабильность, развитая инфраструктура и будущее для детей - и выражает надежду, что так будет и дальше.

Проректор по учебной работе Могилевского университета имени А.А. Кулешова, член Совета Республики от Могилевской области Олег Дьяченко также отмечает , что нет большей ценности, чем суверенная Беларусь, ведь к независимости наша страна шла более чем два века. .

Дьяченко призывает белорусов не плясать под дудку иностранных консультантов и не смотреть на то, что они подумают про внутренние политические дела в нашей стране.

Развитие сферы высоких технологий - главное достижение Беларуси, по мнению ректора БГУИР Вадима Богуша.

Что касается поддержки, которую государство оказывает образовательной сфере в Беларуси, то здесь мы находимся на уровне развитых стран, заявляет Богуш.

Кроме того, ректор уверен, что свою точку зрения относительно выборов нужно высказывать, не нарушая закон, а уличные протесты – контрпродуктивны.

Схожим мнением поделилась ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова. Сохранение и развитие всего лучшего в системе музыкального образования, поддержка молодых талантов – это достижения суверенной Беларуси, считает Дулова.

Профессор эмоционально высказалась и о таком достижении последних лет в нашей стране, как восстановление производства некоторых музыкальных инструментов.

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