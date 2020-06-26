ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко о «Беларуськалии»: я рад, что мы его не продали

26.06.2020 11:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко о «Беларуськалии»: я рад, что мы его не продали

Президент Беларуси Александр Лукашенко рад тому, что предприятие «Беларуськалий» не продали, несмотря на поступавшие предложения. Об этом он заявил в пятницу, 26 июня на встрече с активом Минской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства также подчеркнул, что это предприятие – один из столпов нашего экспорта.

Зачем продавать это предприятие, если оно работает нормально, выполняет все поставленные задачи, задал риторический вопрос Президент.

Такой же подход, как пояснил Александр Лукашенко, действует и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например, БЕЛАЗ.

Президент также сориентировал Минскую область на два-три крупных инвестпроекта в следующее пять лет.

По его словам, программа социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет будет составлена так, чтобы ее поняли не только представители актива области, но и простые жители, главы предприятий. Президент напомнил: еще в советские времена в такие планы прописывали инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко рад тому, что предприятие «Беларуськалий» не продали, несмотря на поступавшие предложения. Об этом он заявил в пятницу, 26...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: расслабляться нельзя, сегодня время требует стремительного движения вперед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика