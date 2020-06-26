Лукашенко о «Беларуськалии»: я рад, что мы его не продали

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко рад тому, что предприятие «Беларуськалий» не продали, несмотря на поступавшие предложения. Об этом он заявил в пятницу, 26 июня на встрече с активом Минской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства также подчеркнул, что это предприятие – один из столпов нашего экспорта.

Зачем продавать это предприятие, если оно работает нормально, выполняет все поставленные задачи, задал риторический вопрос Президент.

Такой же подход, как пояснил Александр Лукашенко, действует и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например, БЕЛАЗ.

Президент также сориентировал Минскую область на два-три крупных инвестпроекта в следующее пять лет.

По его словам, программа социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет будет составлена так, чтобы ее поняли не только представители актива области, но и простые жители, главы предприятий. Президент напомнил: еще в советские времена в такие планы прописывали инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй.

Фото: БЕЛТА

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