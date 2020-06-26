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Из-за ревности к бывшей возлюбленной житель Солигорска поджег мотоцикл и машину

26.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Из-за ревности к бывшей возлюбленной житель Солигорска поджег мотоцикл и машину

На жителя Солигорска заведено уголовное дело за поджог мотоцикла и машины, сообщило МВД Республики Беларусь.

Пожар в одном из частных дворов заметил один из местных жителей, который вызвал сотрудников МЧС, а до их приезда попытался самостоятельно погасить огонь. Мотоцикл спасти удалось, а остатки машины спасли пожарные.

45-летний хозяин участка за полчаса до происшествия уехал на работу, в доме больше никого не было. Сгоревший транспорт был припаркован около постройки. На месте происшествия спасатели обнаружили следы поджога и вызвали правоохранителей.

— Такие преступления совершают, как правило, из-за глубокой личной неприязни, — пояснили в уголовном розыске Солигорского РОВД. — Потерпевший предположил, что к преступлению мог быть причастен 40-летний солигорчанин, бывший поклонник его жены. Несколько лет назад он за ней ухаживал, но в итоге был отвергнут и тяжело переживал разрыв.

Из-за ревности к бывшей возлюбленной житель Солигорска поджег мотоцикл и машину

Оперативники установили заправку, где ревнивец купил топливо, и таксиста, который подвозил мужчину. Версия подтвердилась, подозреваемого задержали. Он не стал отпираться и во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.

Из-за ревности к бывшей возлюбленной житель Солигорска поджег мотоцикл и машину


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Пожар в одном из частных дворов заметил один из местных жителей, который вызвал сотрудников МЧС, а до их приезда попытался самостоятельно погасить огонь.
 
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