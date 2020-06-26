Две овчарки встретились спустя четыре месяца карантина – трогательное видео

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео, где запечатлены две овчарки, которые не видели друг друга четыре месяца из-за карантина и, наконец, встретились, набирает популярность в сцосетях.

Эмоциональные кадры встречи опубликованы в Instagram. На них видно, как сильно собаки счастливы увидеть друг друга, и это не оставило равнодушными пользователей.

Овчарки живут в Уэльсе. Видео начинается с момента, когда один пес сидит на диване, а хозяин спрашивает, не хочет ли тот повидаться с другом. Затем они вместе отправляются на встречу.

Собаки, увидев друг друга после долгой разлуки, бросились навстречу и тут же устроили свою любимую игру.

«Как мило!», «Очень трогательно», «Настоящая милота», – поделились мнением пользователи.

Фото: Instagram

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