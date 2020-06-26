|
Две овчарки встретились спустя четыре месяца карантина – трогательное видео
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео, где запечатлены две овчарки, которые не видели друг друга четыре месяца из-за карантина и, наконец, встретились, набирает популярность в сцосетях.
Эмоциональные кадры встречи опубликованы в Instagram. На них видно, как сильно собаки счастливы увидеть друг друга, и это не оставило равнодушными пользователей.
Овчарки живут в Уэльсе. Видео начинается с момента, когда один пес сидит на диване, а хозяин спрашивает, не хочет ли тот повидаться с другом. Затем они вместе отправляются на встречу.
Собаки, увидев друг друга после долгой разлуки, бросились навстречу и тут же устроили свою любимую игру.
«Как мило!», «Очень трогательно», «Настоящая милота», – поделились мнением пользователи.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательное видео, где запечатлены две овчарки, которые не видели друг друга четыре месяца из-за карантина и, наконец, встретились, набирает популярность в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)