Онлайн-марафон против насилия в отношении женщин и детей пройдет в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Детский фонд ООН, Программа развития ООН и Фонд ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства Великобритании проведут трехдневный онлайн-марафон «Создание благоприятной среды для развития потенциала детей и женщин». Он станет частью совместной инициативы по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Онлайн-инициатива стартует 29 июня под эгидой ЮНИСЕФ в Беларуси. В этот день на площадках агентства в Facebook, YouTube будут обсуждаться вопросы создания дружественной и благоприятной среды, свободной от буллинга.

30 июня инициатива перейдет к ПРООН в Беларуси: эксперты расскажут о расширении экономических возможностей для женщин.

Завершится марафон 1 июля мероприятиями ЮНФПА в Беларуси, которые сфокусируются на вопросах благополучия подростков и молодых людей, в том числе с инвалидностью. На страничке UNFPA Belarus в Facebook подростки и молодые люди смогут принять участие в квизе «Я попал_а в коробочку» и онлайн-сессии по визуальной коммуникации как способу выражения мнения и эмоций. Специалистов ждет практическоий вебинар по профилактике насилия в отношении молодых женщин с инвалидностью с использованием материалов на «ясном языке».

Каждый день марафона будет начинаться с видеообращения представителя соответствующего агентства в Беларуси: Рашеда Мустафы Сарвара, Александры Соловьевой и Ольги Атрощенко. Программа марафона также включает онлайн-квизы, ток-шоу, дискуссии, презентацию исследования, воркшопы и мастер-классы.

Темы, представленные в онлайн-марафоне, являются приоритетными направлениями в достижении Целей устойчивого развития . По данным ЮНИСЕФ, в мире каждый второй ученик или ученица в возрасте от 13 до 15 лет, а это примерно 150 млн детей, сталкивается с насилием со стороны сверстников в школах или в непосредственной близости от них. Результаты международного сравнительного исследования по оценке образовательных достижений учащихся PISA, проведенного Всемирным банком в 2018 году, свидетельствуют: 19% школьников в Беларуси подвергались буллингу несколько раз в течение месяца. По статистике ЮНФПА, люди с инвалидностью в два раза чаще сталкиваются с домашним насилием и жестоким обращением со стороны родственников и опекунов.

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