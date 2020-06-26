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Онлайн-марафон против насилия в отношении женщин и детей пройдет в Беларуси
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Детский фонд ООН, Программа развития ООН и Фонд ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства Великобритании проведут трехдневный онлайн-марафон «Создание благоприятной среды для развития потенциала детей и женщин». Он станет частью совместной инициативы по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, сообщили
Онлайн-инициатива стартует 29 июня под эгидой ЮНИСЕФ в Беларуси. В этот день на площадках агентства в Facebook, YouTube будут обсуждаться вопросы создания дружественной и благоприятной среды, свободной от буллинга.
30 июня инициатива перейдет к ПРООН в Беларуси: эксперты расскажут о расширении экономических возможностей для женщин.
Завершится марафон 1 июля мероприятиями ЮНФПА в Беларуси, которые сфокусируются на вопросах благополучия подростков и молодых людей, в том числе с инвалидностью. На страничке UNFPA Belarus в Facebook подростки и молодые люди смогут принять участие в квизе «Я попал_а в коробочку» и онлайн-сессии по визуальной коммуникации как способу выражения мнения и эмоций. Специалистов ждет практическоий вебинар по профилактике насилия в отношении молодых женщин с инвалидностью с использованием материалов на «ясном языке».
Каждый день марафона будет начинаться с видеообращения представителя соответствующего агентства в Беларуси: Рашеда Мустафы Сарвара, Александры Соловьевой и Ольги Атрощенко. Программа марафона также включает онлайн-квизы, ток-шоу, дискуссии, презентацию исследования, воркшопы и мастер-классы.
Темы, представленные в онлайн-марафоне, являются приоритетными направлениями в достижении
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Детский фонд ООН, Программа развития ООН и Фонд ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства Великобритании проведут трехдневный...
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