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Новые перспективы Старых Дорог — руководитель района о жизни города и доброте местных людей

26.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: planetabelarus.by

Белорусские провинциальные города отличаются неторопливым ритмом жизни, патриархальной красотой, органичной связью с живой природой. Один из таких — Старые Дороги — зеленый, чистый, уютный, с ветвистыми улочками, ухоженными парками и всей необходимой инфраструктурой, присущей современному городу. О том, чем живет Стародорожский район сегодня, рассказал председатель райисполкома Николай Карпович, пишет МЛЫН.BY.

— Николай Николаевич, Стародорожчина славится вековыми хвойными лесами, белоствольными березовыми рощами, чистыми озерами. А каков потенциал развития региона в экономическом плане?

— Судите сами. За прошлый год объем экспорта товаров достиг 114,7%. Ряд предприятий успешно наращивают экспорт продукции — ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз», ЧУПТП «АВИ» В. Житкаускаса, ООО «Эколес Плюс», ООО «Формэль», УП «Стародорожский плодоовощной завод». Важнейшими экспортными позициями в регионе являются: древесина топливная и лесоматериалы, овощи, трикотажная одежда, плодоовощные консервы. Стародорожский механический завод занимается изготовлением деталей для БЕЛАЗа — это узлы и детали к автомобилям, изделия из пластмасс, а также товары народного потребления и прочие сторонние заказы. Несмотря на то что наш район сельскохозяйственный, 56% выручки получает промышленность, сельское хозяйство — 25%. В районе 11 сельскохозяйственных организаций, по основной деятельности все хозяйства сработали прибыльно. В районе 48 тыс. га сельхозугодий, плотность поголовья дойного стада составляет почти 30 голов на гектар. Это уровень районов-флагманов сельхозпроизводства. Товарная продукция животноводства составляет более 86% в совокупном объеме выручки от реализации. С целью развития животноводства, получения прибыли в районе предпринимаются все необходимые меры для укрепления кормовой базы, наращивания поголовья скота, реконструкции помещений МТФ.

— Нельзя не заметить, что в городе повсеместно ведется благоустройство различных объектов.

— Переехав в Старые Дороги, я оценил колорит этого городка, но вместе с тем увидел недостатки, которые надо было устранить: отремонтировать проезжую часть дорог, обновить на них разметку, обустроить велодорожки, пандусы, пешеходные дорожки с понижениями тротуарных бордюров на переходах, уложить мелкоштучную плитку. Особый колорит центру города придают оригинальные пешеходные дорожки, на которых цветная мелкоштучная плитка уложена особым способом — с элементами белорусского орнамента. Город сегодня украшают тысячи цветов. Масштабный объем работ был выполнен к 495-летию Старых Дорог в прошлом году. На улицах города были высажены молодые деревья — свыше 210 каштанов, лип, ясеней и красного дуба. На территории, прилегающей к реке Солянка, выросла дубрава из 145 молодых красных дубов. На площади у фонтана во время субботника депутаты районного Совета высадили аллею из 65 роз. Оборудован спасательный пост на водоеме по улице Московской. Сегодня я с гордостью могу заявить, что 98% дорог в городе заасфальтированы, в районе — 75%. Уверен, что «спящие полицейские» должны не только способствовать безопасности дорожного движения, но и не вредить транспортным средствам. В этом направлении также проведена большая работа. Наш городской парк требовал благоустройства. Сегодня его нельзя назвать провинциальным — уютный, с интересными дизайнерскими решениями, с собственным запоминающимся обликом, он стал украшением города. Освещение также требовало обновления — сегодня все центральные городские улицы освещаются экономичными светодиодными лампами. При этом особое внимание мы уделяем качеству работ — оно должно быть не хуже, чем в столице.

— Что еще делается в райцентре и регионе в целом для повышения его привлекательности?

— Привлекательности нашему городу добавляет строительство многоквартирных жилых домов. В ближайшее время сдается два таких дома — 30-квартирный и 50-квартирный. В первом доме 27 многодетных семей получат свои квартиры. С гордостью могу сказать, что сегодня многодетные семьи на Стародорожчине обеспечиваются жильем — поручение Главы государства выполняется в полном объеме. 50-квартирный — первый в районе арендный дом, жилье в котором получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий медицинские работники, учителя, работники культуры, представители силовых ведомств и т.д. Еще одно достижение — газификация агрогородка Залужье, в этом году он был включен в областную программу «Комплексное жилье. Благоприятная среда». Уже завершены работы по прокладке газопровода среднего давления. Сети в агрогородке протяженностью свыше 7 км объединили 45 домов. Скоро начнется следующий этап — строительство восьмикилометровой ветки высокого давления, по которой газ будет подведен к населенному пункту. Активное участие в решении этого вопроса принял депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Белоконев. И, конечно, мы все рассчитываем на то, что в этом году в городе начнется строительство бассейна. Проект сейчас на экспертизе, проведение всех запланированных работ позволит сделать объект мультифункциональным, современным, комфортным. Бассейн, безусловно, станет точкой притяжения для стародорожан всех возрастов.


Фото: Павел Шнип

— Преобразования коснулись не только райцентра, но и сельских населенных пунктов, не так ли?

— Действительно, большой объем работ по благоустройству выполняется в наших селах — установлено свыше 3700 погонных метров нового забора, удалено свыше 1200 аварийно опасных деревьев, в том числе более 460 на гражданских кладбищах. Бригадами сельисполкомов, населением снесено более 200 построек, в том числе 57 пустующих и ветхих домов. Постоянно ведутся работы по наведению порядка на бросовых участках.

— Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что благоустройство региона — не разовая акция, а системная, масштабная работа…

— А по-другому нельзя. Люди к хорошему привыкают быстро. Мы, местные власти, для того и работаем, чтобы жизнь наших граждан с каждым годом становилась комфортнее. Важно, что все – от руководителей до исполнителей — понимают, что делают для себя. За одним результатом просится другой. Успех в развитии региона обеспечен, если власть и люди имеют общую цель и готовы к ней идти. Нерешаемых проблем не бывает — я точно знаю. Главное — захотеть, а возможности найдутся. Приведу пример. По одной из улиц города не было предусмотрено ливневой канализации. Обильные осадки создавали проблемы, затапливались частные подворья, приходилось откачивать воду машинами. В течение 12 лет данный вопрос остро стоял на повестке дня. Но мы смогли это сделать, нужно было только приложить усилия, найти инженерные решения. Иногда, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, зачастую нужны не столько деньги, сколько инициатива, энергия и желание изменить ситуацию. Я уверен, что залог успеха — в грамотной расстановке кадров. Укомплектованность организаций руководящими кадрами — 98 процентов. Я доволен своей командой. Нам многое удается, а в будущем мы сделаем еще многое.

Старые Дороги: обязательно к посещению

Камень-валун. Расположен возле деревни Старые Фаличи, его высота около трех метров, а ширина — вдвое больше. Местные жители верят в целебную силу камня, приезжают к нему в надежде излечиться от недугов.

Музей истории дорог и почтовой службы. Экспозиции этого уникального музея рассказывают о том, как развивалась придорожная инфраструктура.

«Языльская десятка». Стародорожане предлагают принять участие в традиционном фестивале бега «Языльская десятка».

 
 
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Про колорит Стародорожского района, перспективы и потенциал развития в экономическом плане рассказал председатель местного райисполкома Николай Карпович.
 
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