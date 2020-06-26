ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Требование о маркировке пищевых продуктов с ГМО вступило в силу в ЕАЭС

26.06.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В странах Евразийского экономического союза сегодня завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки", которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком "ГМО", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Требование о маркировке пищевых продуктов с ГМО вступило в силу в ЕАЭС

"Начиная с 26 июня 2020 года маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ("ЕАС") одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки "ГМО", - подчеркнули в ЕЭК.

Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не превышающее 0,9%, считается случайной или технически неустранимой примесью. "Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения", - пояснили в пресс-службе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В странах Евразийского экономического союза сегодня завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в технический регламент "Пищевая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благоустройство территории детского сада №11. Красиво и функционально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика