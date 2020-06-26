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Минздрав предлагает закончить эксперимент с онлайн-продажей лекарств: «Реализация была разрешена в период распространения COVID-19»
26.06.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это может стать самым коротким экспериментом в истории онлайн-торговли. 24 апреля указом №143 утвержденному списку компаний была разрешена продажа безрецептурных лекарств. Они стали строить механизмы, логистику, перезапускать сайты, нанимать курьеров и покупать машины с холодильниками, полагая, что ограничение действий меры 1 июля — просто дата, которую никто не обсуждал, утверждая второпях. Но оказалось не совсем так.
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В Ассоциацию предприятий онлайн-торговли пришел ответ из Минздрава на обращение Совмина: «Считаем продление срока реализации безрецептурных лекарств и снятие ограничений на интернет-торговлю биологически активными добавками к пище не целесообразным».
Вот почему:
1. Разрешили 29 организациям, а работают только 10 юрлиц.
Между тем Ассоциация в начале года проводила опрос по поводу необходимости в онлайн-доставке лекарств (интерес производителей и продавцов не стоит обсуждать).
Напоминаем, что купить безрецептурные лекарства онлайн можно в
Оплатить заказ из раздела «Доставка лекарств» можно картой онлайн при помощи Onliner Pay. Таким образом можно оформить и доставку, например, для родственника. Достаточно будет переслать ему QR-код, чтобы можно было получить заказ у курьера.
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Минздрав предлагает закончить эксперимент с онлайн-продажей лекарств: «Реализация была разрешена в период распространения COVID-19»
Это может стать самым коротким экспериментом в истории онлайн-торговли. 24 апреля указом №143 утвержденному списку компаний была разрешена продажа...
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