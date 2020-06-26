ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав предлагает закончить эксперимент с онлайн-продажей лекарств: «Реализация была разрешена в период распространения COVID-19»

26.06.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Это может стать самым коротким экспериментом в истории онлайн-торговли. 24 апреля указом №143 утвержденному списку компаний была разрешена продажа безрецептурных лекарств. Они стали строить механизмы, логистику, перезапускать сайты, нанимать курьеров и покупать машины с холодильниками, полагая, что ограничение действий меры 1 июля — просто дата, которую никто не обсуждал, утверждая второпях. Но оказалось не совсем так.

Минздрав предлагает закончить эксперимент с онлайн-продажей лекарств: «Реализация была разрешена в период распространения COVID-19»

Подробнее о теме здесь и здесь.

В Ассоциацию предприятий онлайн-торговли пришел ответ из Минздрава на обращение Совмина: «Считаем продление срока реализации безрецептурных лекарств и снятие ограничений на интернет-торговлю биологически активными добавками к пище не целесообразным».

Вот почему:

1. Разрешили 29 организациям, а работают только 10 юрлиц.
2. Организации установили минимальные суммы заказа для бесплатной доставки, вынуждая людей делать дополнительные покупки.
3. Количество заказов невелико: от 9 до 444.
4. В Минздрав и МАРТ не поступали обращения от граждан по поводу продления сроков реализации безрецептурных лекарств.
5. Реализация онлайн была разрешена на период эпидемии COVID-19.
6. Механизм реализации не регламентирован и не позволяет надлежащим образом ее контролировать.

Между тем Ассоциация в начале года проводила опрос по поводу необходимости в онлайн-доставке лекарств (интерес производителей и продавцов не стоит обсуждать).

Напоминаем, что купить безрецептурные лекарства онлайн можно в Каталоге Onliner. Лекарства доставят до порога при заказе от 30 рублей. Стоимость доставки — от 3 до 6 рублей. При заказе товаров на сумму до 30 рублей пока вы можете оформить самовывоз из удобной для вас аптеки.

Оплатить заказ из раздела «Доставка лекарств» можно картой онлайн при помощи Onliner Pay. Таким образом можно оформить и доставку, например, для родственника. Достаточно будет переслать ему QR-код, чтобы можно было получить заказ у курьера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Это может стать самым коротким экспериментом в истории онлайн-торговли. 24 апреля указом №143 утвержденному списку компаний была разрешена продажа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благоустройство территории детского сада №11. Красиво и функционально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика