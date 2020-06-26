Минздрав предлагает закончить эксперимент с онлайн-продажей лекарств: «Реализация была разрешена в период распространения COVID-19»

Источник материала: Виртуальный Брест

Это может стать самым коротким экспериментом в истории онлайн-торговли. 24 апреля указом №143 утвержденному списку компаний была разрешена продажа безрецептурных лекарств. Они стали строить механизмы, логистику, перезапускать сайты, нанимать курьеров и покупать машины с холодильниками, полагая, что ограничение действий меры 1 июля — просто дата, которую никто не обсуждал, утверждая второпях. Но оказалось не совсем так.





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В Ассоциацию предприятий онлайн-торговли пришел ответ из Минздрава на обращение Совмина: «Считаем продление срока реализации безрецептурных лекарств и снятие ограничений на интернет-торговлю биологически активными добавками к пище не целесообразным».

Вот почему:

1. Разрешили 29 организациям, а работают только 10 юрлиц.

2. Организации установили минимальные суммы заказа для бесплатной доставки, вынуждая людей делать дополнительные покупки.

3. Количество заказов невелико: от 9 до 444.

4. В Минздрав и МАРТ не поступали обращения от граждан по поводу продления сроков реализации безрецептурных лекарств.

5. Реализация онлайн была разрешена на период эпидемии COVID-19.

6. Механизм реализации не регламентирован и не позволяет надлежащим образом ее контролировать.

Между тем Ассоциация в начале года проводила опрос по поводу необходимости в онлайн-доставке лекарств (интерес производителей и продавцов не стоит обсуждать).

Напоминаем, что купить безрецептурные лекарства онлайн можно в Каталоге Onliner. Лекарства доставят до порога при заказе от 30 рублей. Стоимость доставки — от 3 до 6 рублей. При заказе товаров на сумму до 30 рублей пока вы можете оформить самовывоз из удобной для вас аптеки.

Оплатить заказ из раздела «Доставка лекарств» можно картой онлайн при помощи Onliner Pay. Таким образом можно оформить и доставку, например, для родственника. Достаточно будет переслать ему QR-код, чтобы можно было получить заказ у курьера.