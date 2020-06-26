Брат и сестра родились с разницей в четыре дня в Канаде

Источник материала: ОНТ

Удивительная история произошла в Канаде с местной жительницей Марго Шелдон: она безуспешно пыталась стать мамой, согласилась на услуги суррогатной матери, однако сама смогла забеременеть и выносить малыша, пишет timescolonist.

Марго и ее супруг Йен шесть лет пытались стать родителями, однако у женщины постоянно были выкидыши, а один доношенный малыш появился на свет мертвым.

Женщине предложили услуги суррогатной матери, она согласилась, поскольку не хотела больше испытывать стресс от безуспешных попыток.

В итоге после того, как суррогатной матери подсадили эмбрион, зачатый Йеном и Марго «в пробирке», сама Марго тоже забеременела. Более того, она смогла выносить и родить малыша. Сначала на свет появилась его сестра, которую вынашивала суррогатная мать, а спустя четыре дня после этого родился малыш Марго.

Женщина считает это настоящим чудом.

Сообщается, что дети очень похожи между собой, хотя они и не близнецы.

Фото: pixabay

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