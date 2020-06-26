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Президент Беларуси планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, приглашение посетить это памятное место Александр Лукашенко получил от Владимира Путина во время визита в Москву.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно,...
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