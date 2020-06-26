Звезда сериала «Молодой Папа» говорит «Жыве Беларусь!» в вирусном ролике. Когда и зачем его сняли?

Источник материала: Tut.by

Сейчас в соцсетях гуляет ролик, в котором звезда сериала «Молодой Папа» Джуд Лоу обращается к белорусам со словами «Жыве Беларусь!». На самом деле это видео было снято еще в 2010 году белорусским «Свободным театром». Прошло 10 лет — и оно снова актуально. TUT.BY узнал, как и зачем в свое время появился этот ролик.

Джуд Лоу — популярный британский актер театра и кино. Он известен ролями в сериале «Молодой папа» и «Новый папа», а также фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора». Вчера Байнет взорвал ролик с участием Лоу — белорусы начали активно публиковать его у себя в соцсетях.

На самом деле этому видео уже почти 10 лет. Оно стало частью «Глобальной артистической кампании солидарности с Беларусью» — еще в 2007 году ее инициировал белорусский независимый проект «Свободный театр». Тогда в рамках этой кампании президент Чехии Вацлав Гавел, британский драматург Том Стоппард и лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер поддержали белорусов в борьбе за свободу в своих видеообращениях.

Через три года, в начале декабря 2010 года, когда в Беларуси проходили президентские выборы, «Свободный театр» опубликовал в Сети петицию в поддержку прозрачности выборов в Беларуси. Тогда же к акции присоединился и британский актер Джуд Лоу.

В 2010 году Джуд работал со «Свободным театром» над спектаклем «Постигая любовь». Он, а также Сиенна Миллер и Сэм Уэст выступали на одной сцене с актерами «Свободного». Западные артисты, как и Лоу, публично высказались в знак солидарности с белорусами, подписали петицию и вышли на пикет в марте 2011 года в центре Лондона. Его целью было остановить диктатуру в Беларуси, освободить политзаключенных и защитить свободу слова в нашей стране.



В руках у Джуда Лоу — портрет Натальи Радиной, главного редактора сайта charter97.org.

Кроме этих артистов, кампанию поддержали голливудский актер Кевин Спейси, британские музыканты из Pet Shop Boys, Tru Thoughts, Wah Wah 45, 7 Samurai и многие другие. Кстати, в самой Беларуси они сразу же попали в негласные «черные списки», по которым перечисленные звезды не должны были упоминаться на государственных каналах и радиостанциях или выступать в Беларуси.

В видеообращениях и на пикетах зарубежные артисты выкрикивали фразу «Жыве Беларусь!». Николай Халезин, художественный руководитель «Свободного театра», рассказал TUT.BY, откуда они ее узнали:

— Всех звезд этой фразе учили мы с Наташей (жена Халезина. — Прим. TUT.BY). Актеры и музыканты — это люди с хорошим слухом, а потому запоминают такие фразы с первого раза.

Халезин предполагает, что ролик с Джудом Лоу вызывает резонанс и сегодня, потому что белорусы видят в нем подтверждение того, что в мире есть известные люди, которые с ними солидарны. Это очень важный момент для людей, находящихся в противостоянии с произволом властей, делится собеседник.

Николай говорит, что сейчас его команда начала новую мировую кампанию, которая называется I’m with the Banned («Я с запрещенными»):

— О ней мы официально объявили вчера. В ее рамках мировые звезды театра, музыки и кино будут призывать правительства своих стран оказать давление на белорусские власти, чтобы добиться освобождения политзаключенных и обеспечить прозрачность выборного процесса.

Художественный руководитель «Свободного театра» считает возможным говорить с властью с позиций ультиматума, потому что по сравнению с 2010 годом сейчас в Беларуси радикально другая ситуация — она гораздо жестче.

Когда «Свободный театр» вел кампанию по освобождению политзаключенных в 2011 году, количество мировых звезд, высказывающих свою солидарную с белорусами позицию, шло на сотни.

— Надеемся, что они поддержат наше начинание и сейчас, — резюмирует Халезин. — Мы работаем с этими людьми в общих индустриях, часто взаимодействуем, а потому должны рассказывать им о состоянии дел в Беларуси и призывать их к солидарности.

Читайте также

«Противно видеть то, что происходит». Известные белорусы высказались о массовых задержаниях

«Очнулся уже в скорой». Гитариста известной белорусской группы задержал ОМОН