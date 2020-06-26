Искать нужно возможности, а не причины. Подготовка к уборочной кампании и перспективы ЖКХ стали темами заседания райисполкома

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня состоялось заседание Вороновского районного исполнительного комитета под руководством председателя райисполкома Николая Розума. В его работе приняли участие первый заместитель председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь Василий Герасимов и председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, генеральный директор объединения ЖКХ Гродненской области Олег Шафранский, прокурор Вороновского района Валерьян Колесник, руководители структурных подразделений райисполкома, организаций и предприятий района, председатели сельских исполнительных комитетов.

На повестке дня были вопросы подготовки к проведению уборки зерновых и зернобобовых культур, а также об эффективности работы и перспективах развития жилищно-коммунального хозяйства района.







Как доложил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ясинский, в нынешнем году по району необходимо получить 95 720 тонн зерна с учетом кукурузы в весе после доработки и 13850 тонн маслосемян рапса. Предстоит убрать 25 248 гектаров зерновых и зернобобовых культур, 4 685 га озимого рапса, 75 га ярового рапса, 74 га озимой сурепицы на зерно и редьки масличной. Для выполнения всего комплекса работ по уборке в сельхозорганизациях района имеется 88 зерноуборочных комбайнов. Имеется 42 приставки для уборки рапса, более 90 грузовых автомобилей для отвозки зерна, 36 зерноочистительно-сушильных комплексов и другая техника. Дневная техническая производительность всех зерноуборочных комбайнов составляет 1050 га. Имеющееся количество зерноуборочных комбайнов позволяет провести уборку зерновых без кукурузы в среднем в течение 23 дней при условии 95%-й ежедневной исправности техники. Однако на 18 июня их готовность составляет всего 27%. Как пояснил глава района, отставание вызвано сдвигом сроков заготовки кормов и занятостью механизаторов на этих работах. Тем не менее, все комбайны должна быть на линейке готовности к 10 июля. Если касаемо техники, вопрос затруднен и финансовой составляющей, то подготовка зерносушильного хозяйства требует эффективного использования трудовых ресурсов. Для хранения доработанного зерна, остающегося в хозяйствах после выполнения государственного заказа, имеется 30 семенных складских помещений и 45 складов для хранения фуражного зерна. На 18 июня дезинсекция проведена только в 3 помещениях.







— Нужно искать не причины, а возможности, — подчеркнул Николай Аркадьевич.

В настоящее время открытым остается вопрос и по наличию механизаторских кадров, не достает комбайнеров в государственных предприятиях: «Мисевичи», э/б «Погородно», э/б «Октябрь», «Элит-Агро Больтиники», в унитарном предприятии «ГМК-Агро». В помощь сельскохозяйственным организациям в проведении уборочной кампании планируется привлечение работников Вороновского РУП ЖКХ, ОАО «Вороновская сельхозтехника», Вороновского ПМС, филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо», ГПТК с/х производства.







Обеспокоенность вызывают ситуации с возгоранием скирд соломы. По их недопущению в текущем году предпринимаются меры усиления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при скирдовании соломы. Особое внимание также необходимо уделить охране труда.







По второму вопросу выступила заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик, курирующая сферу жилищно-коммунального хозяйства в районе — сложный межотраслевой производственно-технический комплекс. Ежедневно люди пользуется услугами жилищно-коммунального хозяйства. И удовлетворенность граждан уровнем, качеством, их доступностью напрямую влияют на социальную обстановку и настроение жителей района.







В целях совершенствования и развития отрасли была утверждена Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы». Реализация ее и предусматривает повышение эффективности, надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства с одновременным снижением затрат на оказание услуг. Докладчик проанализировала выполнение каждого доведенного показателя и очертила первостепенные задачи на ближайшую перспективу.







Акцент представители Госконтроля сделали на улучшение качества питьевого водоснабжения и водоотведения, на повышение эффективности теплоснабжения.







Галина ШЛЕМПО.

Фото Сергея ГРИЧИКА.