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«Нам надо рвать вперед»: Лукашенко назвал «коронакризис» временем возможностей
26.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мировой кризис из-за пандемии – это время возможностей. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководством Минской области, передает «МИР 24».
По словам
После встречи с чиновниками Александр Лукашенко побывал на предприятии «Беларуськалий».
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Белорусский лидер в пятницу провел встречу с руководством Минской области.
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