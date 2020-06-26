«Нам надо рвать вперед»: Лукашенко назвал «коронакризис» временем возможностей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мировой кризис из-за пандемии – это время возможностей. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководством Минской области, передает «МИР 24».

«Кризис – это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это время сложное использовать так, чтобы вскочить на новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся –будет очень тяжело. Поэтому, чего бы нам ни стоило, «нам надо рвать вперед»», – указал белорусский президент.

По словам Лукашенко , Беларусь – страна, ориентированная на экспорт, поэтому сейчас выход на новые рынки – задача номер один.

После встречи с чиновниками Александр Лукашенко побывал на предприятии «Беларуськалий».