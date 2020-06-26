С августа в Беларуси начнется электронное обращение банковских гарантий между банками и таможней

Источник материала: Ежедневник

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В Беларуси с 26 июня начинается опытно-промышленная эксплуатация программного обеспечения, позволяющего выпускать банковские гарантии и иные сообщения, связанные с их обращением, в пользу таможенных органов в виде электронного документа.

Как сообщили в Нацбанке, это также позволит осуществлять обмен соответствующей информацией между информационной сетью Национального банка, функционирующей по технологии блокчейн, и информационной системой Государственного таможенного комитета.

Проект реализуется в рамках Соглашения об информационном взаимодействии в области банковских гарантий между Национальным банком и Государственным таможенным комитетом.

Внедрение механизма электронного обращения банковских гарантий позволит субъектам хозяйствования оптимизировать порядок взаимодействия по вопросам гарантированного исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, что должно положительно отразиться на ведении бизнеса, позволит банкам упростить процедуру взаимодействия с таможенными органами и сократит время с момента выпуска гарантии банком до ее принятия таможенным органом.

Ввод программного обеспечения по взаимодействию информационной сети Национального банка и информационной системы Государственного таможенного комитета в промышленную эксплуатацию планируется с 1 августа 2020 года.