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Пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской нашелся в Минске на Окрестина

26.06.2020 17:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской находится в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а затем его перевели в Дрогичин.

26 июня правозащитникам «Весны» стало известно, что блогер находится в минском ЦИП на улице Окрестина. Брестский правозащитник «Весны» Владимир Величкин полагает, что он может быть фигурантом «дела Тихановского».

Накануне у родителей Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск, сообщает «Радыё Рацыя». На вопрос родителей, куда переведут их сына, им ответили, что в Минск. По словам Владимира Величкина, обыск связан с делом Тихановского.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а...
 
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