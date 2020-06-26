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Пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской нашелся в Минске на Окрестина
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской находится в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».
Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал
26 июня правозащитникам «Весны» стало известно, что блогер находится в минском ЦИП на улице Окрестина. Брестский правозащитник «Весны» Владимир Величкин полагает, что он может быть фигурантом «дела Тихановского».
Накануне у родителей Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск, сообщает
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Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а...
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