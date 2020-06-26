Пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской нашелся в Минске на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской находится в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Точное местонахождение Александра Кабанова до сегодняшнего дня не было известно. С 17 июня он отбывал отбывал 15-суточный арест в ИВС Ленинского района Бреста, а затем его перевели в Дрогичин.

26 июня правозащитникам «Весны» стало известно, что блогер находится в минском ЦИП на улице Окрестина. Брестский правозащитник «Весны» Владимир Величкин полагает, что он может быть фигурантом «дела Тихановского».

Накануне у родителей Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск, сообщает «Радыё Рацыя» . На вопрос родителей, куда переведут их сына, им ответили, что в Минск. По словам Владимира Величкина, обыск связан с делом Тихановского.