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Жара до +30°C: прогноз погоды на 27 июня

26.06.2020 17:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара до +30°C: прогноз погоды на 27 июня

Даже по меркам летнего сезона на этой неделе было слишком жарко! Средняя температура почти на 8 градусов выше нормы. И дальше – не меньше. Небольшое облегчение от жары принесут лишь короткие грозовые дожди.

27 июня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать очень теплая неустойчивая воздушная масса с Черного моря, а днем по западу скажется влияние атмосферного фронта. В результате будут развиваться массивы кучево-дождевых облаков. Они принесут дожди и грозы. Средняя температура на 5-8 градусов выше нормы.

В субботу – переменная облачность. Ожидается в основном сухая погода, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. Влажность до 70%. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать. 

В 8 утра будет очень тепло, температура воздуха составит от +19°C по западу до +22°C градусов по юго-востоку. В середине дня жаркое июньское солнце прогреет воздух: от +22 в Брестской и до +30°C по Гомельской. К вечеру температура немного понизится: от +20°C по западу до +27 °C по юго-востоку.  

В воскресенье под влиянием атмосферных фронтов, которые перемещаются с Западной Европы, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +14°C…+19°C, максимальная днем +21°C...+28°C. В понедельник погода существенно не изменится, а со вторника начнется похолодание.

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Даже по меркам летнего сезона на этой неделе было слишком жарко! Средняя температура почти на 8 градусов выше нормы. И дальше – не меньше. Небольшое облегчение от...
 
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