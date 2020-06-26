Женщина разбогатела и несколько дней не знала об этом

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии женщина несколько дней не подозревала, что приобретенный ею билет лотереи принес внушительный выигрыш. Историю рассказывает News Hub.

Сохранившая анонимность новозеландка поделилась своей традицией: она покупает лотерейные билеты, когда чувствует себя счастливой. 17 июня она в очередной раз купила билет, но забыла о нем.

Спустя несколько дней женщина вспомнила о розыгрыше. Она отправилась в магазин и дважды отсканировала билет. Сначала новозеландка не могла понять, что происходит.

Женщина обратилась за помощью к продавцу.

Счастливая обладательница выигрыша увлеклась шопингом и накупила продуктов на неделю, пока обдумывала, что делать с выигрышем. Теперь она планирует приобрести дом – ранее новозеландка мечтала об этом, но считала цель недостижимой.

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