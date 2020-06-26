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Как Месси! Узбекский нападающий белорусского клуба «повозил» защиту и забил в меньшинстве
Источник материала: Tut.by
«Энергетик-БГУ» в домашнем матче с мозырской «Славией» остался вдесятером уже на 26-й минуте, выигрывая 1:0. Однако финальный счет в пользу команды, играющей в меньшинстве, удивит каждого — 5:0. Особенно мы бы хотели выделить второй гол узбекского нападающего Джасурбека Яхшибоева.
23-летний нападающий в прямом смысле «повозил» всю оборону и забросил красивый гол. Смотрите, как это было, на отсечке 6.40.
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