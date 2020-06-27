Маршрутка за 10 копеек и 3 рубля за просмотр баланса: топ новостей от банков за неделю

Источник материала: Tut.by

На следующей неделе нас ждет очередное, пусть и небольшое, но снижение ставки рефинансирования. А пока FINANCE.TUT.BY посмотрел, что нового предложили банки своим клиентам за последнее время.



Фото: Юлия Альгерчик

Маршрутка за 10 копеек

Конечно, у такой «халявы» есть некоторые условия .

Во-первых, сэкономить 1,90 рубля можно только в маршрутке № 1077 (Сухарево-6 — Комаровский рынок). Во-вторых, копеечная цена проезда будет возможна при оплате через приложение Оплати™ от Белинвестбанка . Ну и наконец, цена в 10 копеек будет доступна для покупки 1000 билетов через мобильный платежный сервис.

Акция стартовала 25 июня.

Новая кредитка без справки о доходах



Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

Продукт выпустил Банк Дабрабыт . Карточку так и назвали — «Новая». Она позволяет брать потребительский кредит на 60 месяцев с возможностью досрочного погашения, отменой процентов за пользование овердрафтом на 30 дней и манибэком до 5%. Суммы до 5000 белорусских рублей предоставляются без справки о доходах.

При расчетах в заведениях сферы общественного питания (кафе, бары, рестораны), развлечений (кинотеатры, бильярдные, выставки, музеи, цирки, выставки, музеи) и спортивно-оздоровительных учреждениях (бассейны, тренажерные залы, массажные салоны, гольф-клубы) клиентам будет возвращаться 5% от потраченных средств. При расчете на АЗС и в гипермаркетах манибэк составит 3%. Во всех остальных категориях банк вернет 0,5%.

Размер кредитной ставки по карте «Новая» — 19,9% годовых. В течение 30 дней действует грейс-период, во время которого проценты за пользование кредитом не начисляются.

Также новые кредиты на этой неделе предложили:

Цептер Банк ( онлайн-кредит для тех, у кого есть платежная карточка банка: до 3 тысяч рублей на 2 года под 24% годовых);

( для тех, у кого есть платежная карточка банка: до 3 тысяч рублей на 2 года под 24% годовых); Франсабанк ( потребительский кредит с большой суммой — до 25 тысяч рублей на 7 лет под 13,61% годовых).

За просмотр баланса в «чужом» банкомате — 3 рубля



Фото: pixabay.com

Банк ВТБ предупреждает , что со 2 июля при втором и дальнейшем просмотре баланса карты в устройствах других банков размер комиссии составит 3 BYN, по карточкам в иностранной валюте — эквивалент 2 EUR / 2 USD / 100 RUB.

Изменение касается всех карточек банка, за исключением выпущенных в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт».

Первый запрос баланса карты для всех клиентов бесплатный, без оплаты баланс по карте можно посмотреть в интернет-банкинге и в мобильном приложении.

Пять стилей вложения в акции и облигации



Фото: pixabay.com

БСБ Банк предложил белорусам пять стилей инвестирования с разным соотношением степени доходности и риска. Сбережения можно направить в зарубежные облигации и акции, в том числе «голубые фишки». Для вложения доступны евробонды и акции компаний США, Евросоюза и России. Покупать и продавать их можно как в форме полного доверительного управления, так и по приказу.

Те, кто доверяют формирование портфеля специалистам БСБ Банка, могут выбрать один из нескольких стилей. Самый безопасный — «Спринт» — состоит частично из акций (до 30%) и облигаций (от 70%). В «Стайтере» на «голубые фишки» может приходиться до 65% вложений, а в «Трейле» — до 90%. Самый смелый, но и доходный «Марафон» включает в себя только акции и фонды ETF.