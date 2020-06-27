|
Маршрутка за 10 копеек и 3 рубля за просмотр баланса: топ новостей от банков за неделю
Источник материала: Tut.by
На следующей неделе нас ждет очередное, пусть и небольшое, но снижение ставки рефинансирования. А пока FINANCE.TUT.BY посмотрел, что нового предложили банки своим клиентам за последнее время.
Маршрутка за 10 копеек
Конечно, у такой «халявы» есть
Во-первых, сэкономить 1,90 рубля можно только в маршрутке № 1077 (Сухарево-6 — Комаровский рынок). Во-вторых, копеечная цена проезда будет возможна при оплате через приложение Оплати™ от
Акция стартовала 25 июня.
Новая кредитка без справки о доходах
Продукт
При расчетах в заведениях сферы общественного питания (кафе, бары, рестораны), развлечений (кинотеатры, бильярдные, выставки, музеи, цирки, выставки, музеи) и спортивно-оздоровительных учреждениях (бассейны, тренажерные залы, массажные салоны, гольф-клубы) клиентам будет возвращаться 5% от потраченных средств. При расчете на АЗС и в гипермаркетах манибэк составит 3%. Во всех остальных категориях банк вернет 0,5%.
Размер кредитной ставки по карте «Новая» — 19,9% годовых. В течение 30 дней действует грейс-период, во время которого проценты за пользование кредитом не начисляются.
Также новые кредиты на этой неделе предложили:
За просмотр баланса в «чужом» банкомате — 3 рубля
Изменение касается всех карточек банка, за исключением выпущенных в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт».
Первый запрос баланса карты для всех клиентов бесплатный, без оплаты баланс по карте можно посмотреть в интернет-банкинге и в мобильном приложении.
Пять стилей вложения в акции и облигации
Те, кто доверяют формирование портфеля специалистам БСБ Банка, могут выбрать один из нескольких стилей. Самый безопасный — «Спринт» — состоит частично из акций (до 30%) и облигаций (от 70%). В «Стайтере» на «голубые фишки» может приходиться до 65% вложений, а в «Трейле» — до 90%. Самый смелый, но и доходный «Марафон» включает в себя только акции и фонды ETF.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотел, что нового предложили банки своим клиентам за последнее время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)