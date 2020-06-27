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Сельчанин стал фигурантом двух дел: о краже и незаконных действиях в отношении боеприпасов
Источник материала: ОНТ
МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. Зельвенский район. В магазин агрогородка Мижеричи пришёл житель соседней деревни Клепачи. 56-летний мужчина был пьян. Купил ещё бутылку вина. Вышел на улицу и тут же употребил. После чего извлёк из сумки предмет похожий на боеприпас, цеплялся к прохожим, грозился покончить с собой.
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Несколько раз бросал ржавую болванку о землю. Взрыва не последовало. Вскоре зелёный змий завёл грозного сельчанина за магазин и уложил там спать. Будил мужчину милиционер. Сотрудник Зельвенского РОВД, как оказалось, буквально шёл по его следу. Из-за подозрения в краже. Дома не застал и решили посмотреть у магазина. Предмет в сумке оказался зарядом для миномёта. Сельчанин пояснил, что нашёл боеприпас минувшей осенью. Хранил под своей кроватью. Зачем принёс в магазин объяснить не смог. Сапёры позже подтвердили – мина времён Великой Отечественной войны ещё вполне могла взорваться. Теперь сельчанин фигурант двух дел. О краже и незаконных действиях в отношении боеприпасов.
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МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. Зельвенский район. В магазин агрогородка Мижеричи пришёл житель соседней деревни Клепачи. 56-летний мужчина был пьян. Купил ещё бутылку...
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