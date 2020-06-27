Камеру самого недорогого смартфона Apple оценили специалисты

Источник материала: Tut.by

Эксперты ресурса по сравнению камер смартфонов и фотографий с них — DxOMark — оценили возможности самого нового и вместе с тем доступного смартфона Apple, iPhone SE (2020). В Беларуси он продается от 1459 рублей. Результаты опубликованы на официальном сайте лаборатории.





Общая оценка устройства — 101 балл (103 балла за фотовозможности и 98 за видео). Смартфон не попал даже в первую тридцатку девайсов, расположившись на 37 месте. Лучше него, по мнению DxOMark, смартфоны прошлого и даже позапрошлого годов вроде Google Pixel 3, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy Note9 и HTC U12+.

Эксперты сказали, что камера iPhone SE (2020) все-таки во многом схожа с той, что установлена в iPhone 11, но при этом серьезно проигрывает по качеству зума и боке (размытия фона). Последнее, впрочем, скорее относится к программным возможностям аппарата. А еще вспомнили про отсутствующую ультра-широкоугольную камеру, что также повлияло на итоговую оценку.

Заметим, что некоторые техно-издания в последнее время скептически относится к результатам тестов, проведенных DxOMark. Их якобы уличили в том, что компания за деньги дает советы определенным производителям, каким образом улучшить камеры смартфонов для того, чтобы они оказались выше в рейтинге.

Напомним: iPhone SE (2020) внешне практически такой же, как и iPhone 8. В активе смартфона 4,7-дюймовый экран, физическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Apple A13 Bionic, а также одинарная 12-мегапиксельная камера. Устройство защищено от воды и пыли, а также поддерживает eSIM. Наш обзор аппарата читайте здесь .

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