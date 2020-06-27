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«Минскводоканал» обновил список подвоза питьевой воды

27.06.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Минскводоканал» обновил список подвоза питьевой воды

Предприятие «Минскводоканал» на сайте обновило информацию на 12 часов 27 июня по точкам подвоза питьевой воды в г. Минск.



На территории водозабора №2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физлицам в их ёмкости в необходимом количестве.

24 июня жители двух районов столицы – Фрунзенского и Московского – почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Накануне зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил, что причиной загрязнения воды могли стать ремонтные работы, которые проводились на водоводе №3. Главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк отметила, что пока воду в Московском и Фрунзенском районах пить нельзя, но для хозяйственных нужд использовать можно. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Предприятие «Минскводоканал» на сайте обновило информацию на 12 часов 27 июня по точкам подвоза питьевой воды в г. Минск. На территории водозабора №2 «Петровщина»...
 
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