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«Минскводоканал» обновил список подвоза питьевой воды
Источник материала: ОНТ
Предприятие «Минскводоканал» на сайте
24 июня жители двух районов столицы – Фрунзенского и Московского – почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Накануне зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня
Фото: БЕЛТА
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Предприятие «Минскводоканал» на сайте обновило информацию на 12 часов 27 июня по точкам подвоза питьевой воды в г. Минск. На территории водозабора №2 «Петровщина»...
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