«Минскводоканал» обновил список подвоза питьевой воды

Источник материала: ОНТ

Предприятие «Минскводоканал» на сайте обновило информацию на 12 часов 27 июня по точкам подвоза питьевой воды в г. Минск.





На территории водозабора №2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физлицам в их ёмкости в необходимом количестве.

24 июня жители двух районов столицы – Фрунзенского и Московского – почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Накануне зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил , что причиной загрязнения воды могли стать ремонтные работы, которые проводились на водоводе №3. Главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк отметила, что пока воду в Московском и Фрунзенском районах пить нельзя, но для хозяйственных нужд использовать можно.

Фото: БЕЛТА

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