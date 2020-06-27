Стретчинг: что это такое и чем хорош

Источник материала: Tut.by



Спорт остается неизменным мейнстримом среди увлечений белорусов. Популярно и молодое направление — стретчинг. Что такое стретчинг, в чем польза для тела и как правильно соблюдать технику, рассказывает TAM.BY .

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Что такое стретчинг



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Стретчинг — это направление в фитнесе, основанное на упражнениях для растяжки и гибкости тела. Давайте ознакомимся с видами упражнений.

Виды упражнений для стретчинга



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В зависимости от интенсивности все упражнения для стретчинга можно условно разделить на активные и пассивные. При первом типе упражнений человек принимает разные положения тела без посторонней помощи, при втором — помогает тренер. Большинство фитнес-инструкторов пользуются другой классификацией, согласно которой упражнения для стретчинга делятся на четыре группы.

Статические упражнения. Мышцы растягиваются и укрепляются благодаря зафиксированной на время позе. Этот тип рекомендуется новичкам, поскольку не подразумевает резких и травмоопасных движений. Все упражнения выполняются медленно.

Проприоцептивные упражнения. Особенность метода — это естественное растяжение сокращенных мышц, насколько это позволяет сустав. Это способствует уменьшению внутреннего напряжения в мышцах.

Баллистические упражнения. Основаны на пружинистых движениях с увеличением амплитуды. Новичку рекомендуется выполнять эти типы упражнений с тренером, поскольку вероятны травмоопасные растяжения, если перестараться.

Динамические упражнения. Это те самые движения, которые выполняются спортсменами на тренировках. Отличаются от баллистических тем, что направлены лишь на те мышечные действия, которые необходимы для определенного вида спорта.

Как правильно соблюдать технику



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Разомнитесь перед тренировкой. Несмотря на то, что некоторые упражнения (например, динамические) являются, по сути, разминкой, перед тренировкой необходим разогрев мышц. Это подготовит тело к упражнениям и поможет избежать болевых ощущений. Не перестарайтесь. Прорабатывая мышцы, не растягивайте их во время стретчинга с фанатизмом: мышечным волокнам достаточно до 10 секунд, чтобы привыкнуть к новому состоянию. Через это короткое время на протяжении 20 секунд начнется постепенное ослабление, через 30 — пройдет полностью. Если последовательных ощущений не возникает, возможно, вы выбрали слишком большую амплитуду. Контролируйте дыхание. Старайтесь дышать животом и не делайте дыхание прерывистым в моменты выполнения упражнений для стретчинга. Один подход должен выглядеть примерно так: делаем глубокий вдох, а на выдохе начинаем растягивать нужную мышцу. После выдоха дышим глубоко. Никаких резких движений.Упражнения для стретчинга «не терпят» рывков в движениях. Выполняйте растяжку плавно, поступательно и медленно. Особенно это важно соблюдать при одновременной разработке нескольких мышц. Прислушивайтесь к телу. Для ежедневных домашних тренировок достаточно одного повторения для каждой группы мышц. Если ощущаете, что с одной стороны тела мышца напряжена больше, можно разработать ее, увеличив количество повторов до 2 или 4 раз. Завершите тренировку правильно. После проработки тела обязательно проводите заминку. Это может быть обычная растяжка меньшей интенсивности.

Теперь понимая, что такое стретчинг и как он влияет на тело, вы сможете оценить собственные силы и желания, чтобы открыть для себя новый вид тренировок. А если нужен хороший тренер, то фитнес-клубы Минска будут рады помочь.