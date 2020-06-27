«Минус 100 кг!»: похудевший Макс Фадеев шокировал фанатов

Источник материала: ОНТ

52-летний российский продюсер и исполнитель продолжает сбрасывать лишний вес. Три года назад Фадеев весил 192 кг. Сейчас он похвастался, что сбросил 100 кг. В подтверждение он выложил фотографию в свой Instagram .

В шортах, в которых музыкант ходил ранее, теперь его обе ноги умещаются в одну «штанину». «Это мои шорты. Минус 100!» - написал Макс.

Комментарии буквально взорвались от восторженных откликов: «Вот это результат!», «Ого, уважаю, это огромный труд и терпение», «Обалдеть! Вот это сила воли!», «Просто красавец!».

В середине апреля этого года Фадеев говорил о том, что смог сбросить вес до 112 кг. Секретом похудения он назвал теплую воду: «Пейте теплую воду, 600 миллилитров строго перед едой».

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

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