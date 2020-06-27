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Салют в 23.00, а улицу Замковую перекроют. Стала известна программа празднования в Лиде Дня независимости Республики Беларусь

28.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Салют в 23.00, а улицу Замковую перекроют. Стала известна программа празднования в Лиде Дня независимости Республики Беларусь

Программа праздничных мероприятий на 3 июля разработана с учетом эпидемиологической обстановки.

Основными локациями выбраны Лидский замок и малая сцена у дома В. Тавлая. Исключение – митинг “Славім вялікі подзвіг!”: он пройдет у обелиска частям освободителям города Лиды на ул. Советской. Это официальное мероприятие даст старт празднику.

Главным же культурным событием станет торжественное открытие музейной экспозиции в Юго-Западной башне Лидского замка. Она расскажет о первых десятилетиях жизни единственного на сегодня восстановленного замка-кастели в Беларуси. Экспозиция постоянная, но ее будут наполнять и дальше по мере изучения истории крепости.

Фееричным обещает быть завершение дня: финальным аккордом акции «Споем гимн вместе» станет салют в 23.00.

Планируется выездная торговля — с 11 до 22 часов. Ряд фудкортов будут работать в режиме кафе с продажей в розлив напитков всех категорий. Ул. Замковую перекроют для движения транспорта на весь день, сообщает Lida.by.

Программа празднования Дня Независимости

  • 11:30 – митинг «Славiм вялiкi подзвiг» у обелиска «Частям-освободителям города Лиды» в сквере по улице Советской

Лидский замок

  • 12:00 – торжественное открытие экспозиции «Старонкi гiсторыi ад 14 стагоддзя…» в юго-западной башне замка
  • 13:00 – тематическая праздничная программа «О, Беларусь мая, ты спеў i крылы»
  • 14:00 – детский концертно-развлекательный марафон «В стране счастливого детства» с участием детских коллективов Лидчины
  • 15:00 – 15-ый фестиваль национальных культур «Суквецце сяброўства»
  • 16:00 – концертная программа «Вас музыкi запрашаюць» с участием народных коллективов Лидчины
  • 18:00-19:00 – арт-платформа «Праздничный микс» с участием эстрадных коллективов Дворца культуры города Лиды
  • 20:00 – концерт «Заслуженного любительского коллектива РБ» ВИА «Шкляры» (г. Берёзовка)

Малая сцена у дома Валентина Тавлая

  • 19:00-20:00 – молодёжный арт-пикник «Моладзь за Беларусь!» с участием молодёжных коллективов Лидчины
  • 21:00 – гала-концерт «Беларусь: была, ёсць, будзе!» с участием белорусского эстрадного исполнителя Саши Немо, DJ NEO, шоу-проекта «MALINA» (г. Минск)
  • 22:55 – акция «Споём гимн вместе»
  • 23:00 – праздничный фейерверк

Лидский замок (весь день): выставочная экспозиция в северо-восточной башне, выставочная экспозиция в юго-западной башне, сувенирная лавка, кафе «Львiна хата».

У стен Лидского замка (весь день): интерактивные площадки (аттракционы, батут, электромобили, горки), сюжетно-игровые программы, «Творческая мастерская» — мастер-классы по ремёслам (гончарство, ткачество, вытинанка, оригами, кузнечная дело), косюмированная фотозона «Ретрофото», аквагрим, дружеские шаржи, лазертаг, спортивно-игровой городок «Спортивный калейдоскоп», выставка оружия и обмундирования Лидского пограничного отряда, выставка и показательные выступления кинологов Лидского отдела Департамента охраны МВД РБ.

11:00-22:00 – праздничная торговля, город мастеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Программа праздничных мероприятий на 3 июля разработана с учетом эпидемиологической обстановки. Основными локациями выбраны Лидский замок и малая сцена у дома В....
 

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