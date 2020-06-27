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Салют в 23.00, а улицу Замковую перекроют. Стала известна программа празднования в Лиде Дня независимости Республики Беларусь
Источник материала: Lida.Info
Программа праздничных мероприятий на 3 июля разработана с учетом эпидемиологической обстановки.
Основными локациями выбраны Лидский замок и малая сцена у дома В. Тавлая. Исключение – митинг “Славім вялікі подзвіг!”: он пройдет у обелиска частям освободителям города Лиды на ул. Советской. Это официальное мероприятие даст старт празднику.
Главным же культурным событием станет торжественное открытие музейной экспозиции в Юго-Западной башне Лидского замка. Она расскажет о первых десятилетиях жизни единственного на сегодня восстановленного замка-кастели в Беларуси. Экспозиция постоянная, но ее будут наполнять и дальше по мере изучения истории крепости.
Фееричным обещает быть завершение дня: финальным аккордом акции «Споем гимн вместе» станет салют в 23.00.
Планируется выездная торговля — с 11 до 22 часов. Ряд фудкортов будут работать в режиме кафе с продажей в розлив напитков всех категорий. Ул. Замковую перекроют для движения транспорта на весь день, сообщает
Программа празднования Дня Независимости
Лидский замок
Малая сцена у дома Валентина Тавлая
Лидский замок (весь день): выставочная экспозиция в северо-восточной башне, выставочная экспозиция в юго-западной башне, сувенирная лавка, кафе «Львiна хата».
У стен Лидского замка (весь день): интерактивные площадки (аттракционы, батут, электромобили, горки), сюжетно-игровые программы, «Творческая мастерская» — мастер-классы по ремёслам (гончарство, ткачество, вытинанка, оригами, кузнечная дело), косюмированная фотозона «Ретрофото», аквагрим, дружеские шаржи, лазертаг, спортивно-игровой городок «Спортивный калейдоскоп», выставка оружия и обмундирования Лидского пограничного отряда, выставка и показательные выступления кинологов Лидского отдела Департамента охраны МВД РБ.
11:00-22:00 – праздничная торговля, город мастеров.
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Салют в 23.00, а улицу Замковую перекроют. Стала известна программа празднования в Лиде Дня независимости Республики Беларусь
Программа праздничных мероприятий на 3 июля разработана с учетом эпидемиологической обстановки. Основными локациями выбраны Лидский замок и малая сцена у дома В....
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