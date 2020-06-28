В схватке с пьяным выручила сноровка

«Зарежу!» - крикнул нетрезвый сельчанин и с ножом бросился на капитана милиции Александра Гуриновича. Участковый из Слуцка оперативно обезоружил противника, сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.

Сам получил лишь неглубокую рану

В тот день офицер несколько раз заглядывал по месту жительства дебошира, чтобы отправить его в ЛТП. Однако дома мужчину застал только вечером.

- Он стоял в ванной и, судя по мутному взгляду, снова был пьян, - утверждает капитан милиции. - С ходу разгадав цель моего визита, рассвирепел в мгновение. Схватил кухонный нож и все повторял, что никуда не поедет.

Чтобы его пожилая мать и племянник не попали под горячую руку, офицер с силой захлопнул межкомнатную дверь перед лицом агрессора и вывел домочадцев во двор.

- Кто знает, чем бы обернулось дело, если бы женщина вдруг начала упрекать сына или, еще хуже, отбирать нож? Мол, не станет же родных убивать... - задается вопросом Александр Иванович. - Боюсь, даже самые близкие люди не разгадают, что на уме у нетрезвого.

Александр Гуринович добавляет: мужчина бездельничал и нередко затевал дома скандалы.

- Он отравил матери жизнь, буквально изводил пенсионерку, - поясняет собеседник. - Когда та тянулась за мобильным, чтобы вызвать милиционеров, сын его отбирал.

Правда, на трезвую голову парень каялся: вину признает, больше так не поступит. И… вновь брался за старое.

- Даже вынесение защитного предписания его не остановило, - говорит капитан милиции. - В нарушение запрета он вламывался в дом, наводил свои «порядки». Очевидно, что без лечения в профилактории в его случае было не обойтись.

…Пока участковый по мобильному передавал в райотдел информацию о происходящем, нападавший с руганью метался из угла в угол. Внезапно раздался звук разбившегося стекла - парень выбрался на улицу через окно.

- Однако оказался в тупике между постройками, - вспоминает офицер. - Когда понял, что бежать некуда, лишь сильнее разозлился.

Александр Иванович многие годы до автоматизма отрабатывал приемы самообороны на татами. Но в настоящей схватке применил их впервые.

- Признаюсь: не думал, что сойдусь с кем-то в рукопашной, - добавляет собеседник. - Однако тут отточенным движением выбил острый предмет из ладони мужчины и защелкнул наручники на его запястьях. Лезвие задело лишь палец.

Офицер подчеркивает: это мелочи по сравнению с тем, что могло произойти, не совладай он с противником.

- Во время тренировок инструкторы часто нам напоминают: противостоять нападающему, возможно, придется в самый неожиданный момент, - отмечает Александр Гуринович. - Теперь этот совет постоянно повторяю себе.

Бормотавший ругательства сельчанин дожидался приезда стражей порядка в наручниках - как выяснилось, раньше он уже проявлял агрессию по отношению к правоохранителям...

МВД Республики Беларусь

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